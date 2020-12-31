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氣球卡電車線畫面曝光！高鐵：已排除並恢復供電
台灣高鐵今下午2時41分於桃園新竹間路段發現氣球纏繞電車線，該路段實施單線雙向運轉，造成部分車次延誤。高鐵說，下午3時43已分將氣球排除，雙線3時53分恢復供電。
高鐵說，今下午2時41分，桃園新竹路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞，公司維修人員已趕赴現場排除。經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，於下午3時43分將氣球排除，雙線3時53分恢復供電，並陸續恢復正常營運。
高鐵說，由於排除異物時電車線須雙向同時斷電，影響列車調度並造成延誤，造成旅客不便，敬請見諒。
搭車北上跨年的黃姓民眾表示，已規畫好要跟女友到花東跨年，沒想到竟然遇到列車停駛，真的很衰，很擔心會錯過台鐵列車。所幸要搭的台鐵列車誤點，不然好好的跨年「要被高鐵拆散了」。
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