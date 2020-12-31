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軟骨修復一次搞定！他開心重返球場、重拾騎車樂趣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳超平（左）說明，從事機械業單車族愛好者（右）經接受手術後重拾騎車樂趣，加油站男員工（中）術後二周後復工。記者趙容萱／攝影
醫師陳超平（左）說明，從事機械業單車族愛好者（右）經接受手術後重拾騎車樂趣，加油站男員工（中）術後二周後復工。記者趙容萱／攝影

台中榮總外科部整形外科醫師張捷凱求學時打籃球時意外受傷，被迫放棄在最愛的籃球場上縱橫馳騁；後接受台中榮總自體軟骨修復微創手術後恢復情況良好，如今重回球場打球，從事機械業單車族愛好者因為膝痛放棄騎單車，經接受手術後重拾騎車樂趣，另一名加油站男員工因膝痛差點工作不保，術後二周後復工。

台中榮總骨科部運動醫學科主任醫師陳超平說，三名患者接受自體軟骨修復微創手術，一次性手術自體軟骨修復技術擷取病患自體軟骨，經切碎、特殊處理後，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，根據臨床數據驗證，術後六周有效減緩膝關節疼痛，三個月改善症狀，有效恢復運動功能，改善生活品質。

根據衛生福利部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，等同於6.5個人中就有1人飽受膝關節疼痛之苦。

陳超平說，膝蓋疼痛不適的原因包含軟骨受損所引起的不適，軟骨受損原因像是先天性受損、退化、運動傷害、外力傷害、半月板磨損或韌帶損傷等。建議早期治療，若嚴重到影響生活及行動力，演變成退化性關節炎時，就得接受人工膝關節置換手術。

陳超平指出，常見的關節軟骨磨損療法均各有優缺點，玻尿酸注射只能短期減緩疼痛，消耗完畢又得重打，治標不治本；細胞療法是在體外培養細胞，病患需要動兩次手術；人工關節使用效期雖長，卻必須犧牲其它正常組織，並不適合所有病患。

他提醒，軟骨磨損所造成的關節退化是不可逆的現象，因此，在發生局部的軟骨損傷時，就應聽從醫師的建議，接受治療，並建立正確的生活習慣及從事適合的運動，好好保養膝關節，才可獲得相當程度的改善。

醫師陳超平（左）說明，從事機械業單車族愛好者（右）經接受手術後重拾騎車樂趣。記者趙容萱／攝影
醫師陳超平（左）說明，從事機械業單車族愛好者（右）經接受手術後重拾騎車樂趣。記者趙容萱／攝影
醫師張捷凱接受台中榮總自體軟骨修復微創手術後恢復情況良好，如今重回球場打球。記者趙容萱／攝影
醫師張捷凱接受台中榮總自體軟骨修復微創手術後恢復情況良好，如今重回球場打球。記者趙容萱／攝影

微創手術 膝關節

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