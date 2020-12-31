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110年健保費率漲至5.17% 受僱者平均多繳63元

中央社 / 台北31日電
衛福部健保署署長李伯璋（左）、衛福部部長陳時中（中）、衛福部社保司司長商東福（右）今說明健保費率。記者陳雨鑫／攝影
衛福部健保署署長李伯璋（左）、衛福部部長陳時中（中）、衛福部社保司司長商東福（右）今說明健保費率。記者陳雨鑫／攝影

衛福部長陳時中今天下午宣布，明年健保費率將從現行4.69%漲至5.17%，補充保費費率連動調整，從1.91%漲至2.11%，受僱者平均每人每月保費增加63元，7成以上每月增加70元以內。

根據110年度的健保投保金額分級表，投保薪資為4萬2000元的上班族，單身每月約需多負擔60元，一家4口每月多負擔242元。

健保財務赤字最晚明年底將突破新台幣771億元，健保會11月底開會決議兩案併陳交給衛福部定奪，衛福部今天下午親上火線說明110年費率調漲，並強調健保財務平衡至少可維持至111年都不會調漲。

陳時中說，健保會共提出2費率建議案，2案都有合理考量，但經審慎研議後，考量疫情期間台灣電子業外銷成績雖好，但國內經濟衝擊很大，若漲幅過多對於社會弱勢衝擊較大，為求平衡決議將一般保險費費率恢復至102年二代健保施行前之5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，未來視經濟復甦情形再適時檢討。

陳時中表示，調整後原本接受政府全額補助約126萬民眾（如低收入戶等），保險費負擔皆不受影響；至於受僱者平均每人增加63元，7成以上每月增加70元以內；以投保薪資2萬4000元、3萬元、7萬元及18萬元為例，每人每月分別增加34元、44元、105元及262元。

至於投保單位相關準備時程，健保署說明目前健保費的開單作業，是於次月20日開單及月底前繳納，並有15日的寬限期，亦即1月份保險費在3月15日繳納即可。

這次調漲費率，距離上次調漲，將近10年。上一次調整健保費率，是在民國105年，由5.17%調降至4.69%，補充保費費率則從2%降到1.91%，沿用至今，不過健保財務106年起入不敷出，且短絀數逐年擴大，若不調整費率，健保安全準備金將在110年逼近見底。

明年健保費率試算。圖／衛福部提供
明年健保費率試算。圖／衛福部提供

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