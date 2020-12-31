上合歡山賞雪迎元旦曙光 公路總局籲民眾注意路況

南投縣仁愛鄉清境農場及魚池鄉日月潭是國人最愛前往的兩大風景區，2021年元旦連續假期3天，適逢寒流低溫，合歡山區有可能遇到降雪，公路總局埔里工務段籲請民眾預先規劃行車路徑與時間，避開塞車狀況，加上合歡山高海拔路段路面結冰機率甚高，請有規劃上山到武嶺、合歡山迎曙光的遊客，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。

段長黃陳全表示，今天因南投縣政府取消清境跨年晚會後，改採直播方式，夜間合歡山公路經評估原則不辦理「預警向封閉道路管制作業」，但合歡山迎曙光活動仍無可避免，考量合歡山公路蜿蜒且局部路段狹隘會車不易，加上停車空間有限僅200餘個，為免遊客上山飽受塞車凍寒之苦，上山前務必先行查詢路況，且務必備妥個人保暖衣物與雪鍊等裝備。

黃陳全說，清境風景區每日9時至下午3時易發生車多壅塞狀況，連假期間前往觀光遊憩，為避免因車流量大，建議可提前於早上9點以前抵達；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入；日月潭風景區每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，以避開塞車時段。

埔里工務段特別提醒欲上合歡山旅客，因該地區海拔直上3000公尺以上，應加強保暖與評估自身狀況，另逢雪季期間，倘因應氣候有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41公里路段），將實施預警性封閉道路管制作業，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛。