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全台「含金量」最高校友會 來自這個基金會

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

中華開發金控董事長張家祝來年將多一個董事長頭銜，孫運璿學術基金會日前改選董事，現任董事長、台達電創辦人鄭崇華任期在今天屆滿，交棒給張家祝。張家祝的任期明天生效，而他在走馬上任前則先欽點負責基金會財務的財政部賦稅署長許慈美，擔任孫運璿校友會的首任會長，希望凝聚歷屆校友，讓基金會發揮更大影響力。

孫運璿基金會最初是由台積電和聯電共同出資6000萬元成立，後來台達電也予以金援，而為表彰曾任閣揆的孫運璿當年為公務付出的精神，基金會每年都會選出2至3位公務人員為傑出人士，獲獎人可先領到50萬元獎金，在一定時間內出國考察並出版研究報告後，可再領50萬元，總獎金100萬元，因此被形容是「公務員的諾貝爾獎 」。

基金會從1996年遴選傑出人士，這些獲獎人也都成為當然「校友」，校友名單一攤開，堪稱是公務體系的一時之選。首屆獲獎的是教育部前部長吳清基、經濟部前部長施顏祥和前主計長石素梅，張家祝和許慈美也是校友出身，其他如金管會主委黃天牧、期交所董事長吳自心、彰銀董事長凌忠嫄、陸委會前主委夏立言、經濟部前部長何美玥、次長林全能、國發會產業發展處處長詹方冠等人也都列名其中。

不過，許慈美表示，今年受到新冠疫情影響，中央和地方各機關推薦的人選不夠多，因此未選出傑出人士，也中斷了20多年的傳統。

孫運璿

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