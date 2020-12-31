環團不滿高雄市空汙治理 環保局：已降低應變門檻

南部反空汙聯盟今天在四維行政中心，舉行「市長，空汙我們不滿意！」記者會。環團對高雄空汙治理不滿意，希望地方政府向中央爭取修正空汙費過低和緊急應變門檻過高問題，並規畫脫煤轉型進程。高雄市環保局表示，已降低應變門檻，於接獲環保署預報隔日高屏空品區為橘色提醒空品等級，提前於當晚啟動應變措施因應，也多次向環保署建議提高空汙費費率。

高雄市長陳其邁今天主持空汙防制會議，邀請環團代表出席。環團會前在市府外表達對空汙治理不滿意、防制要治本的訴求。南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，今年秋冬進入空汙季以來，非常多網友抱怨空汙沒有明顯改善，甚至在空氣品質達紅害時，學童仍在戶外活動，家長都不忍。建議陳其邁針對老舊的興達燃煤電廠，能夠推動提前除役或擴大停機方案，長遠目標往無煤城市邁進。

要健康婆婆媽媽團長洪秀菊表示，大林電廠的舊燃氣機組一再延役，汙染不比燃煤少，空汙季的南電北送應該終止，南北區域的公平與健康發展是長年訴求。中鋼排放的巨大汙染也必須強制減煤減汙，鋼鐵業空汙至今在高雄仍缺嚴格的排放標準。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，空汙費率過低以及防制應變門檻過高，應該從制度面大幅修正，雖然權責在中央，但地方政府應積極爭取反應，有做到才算數。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，高雄市空氣品質良率（AQI≦100比例）累積達82.9%，較去年同期提升7.3%，高雄市秋冬季節細懸浮微粒PM2.5空品不良時，屬境外移入比例由108年22%增加至109年32%，高雄本地產生比例由33%降至26%。

黃家俊表示，為減緩境外汙染造成空品惡化情形，環保局已降低應變門檻，於接獲環保署預報隔日高屏空品區為橘色提醒空品等級，提前於當晚啟動應變措施因應，協調轄內41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者，啟動降載、減排、提高汙染防制效率等應變措施，再於隔日8時啟動跨局處空品不良應變機制，工地提高灑水頻率，加強港區碼頭物料裝卸、工地、露天燃燒及高屏溪裸露地、寺廟紙錢燒化情形的巡察作業，預警範圍內機、柴車路邊攔驗；同時即時通報學校、區公所、衛生所及照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。相關局處將依防制措施管制要領應變，配合執行應變措施。