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元旦連假國5還會塞車？ 林佳龍：有加大客車專用道

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

元旦連假即將到來，面對國道5號是否塞車，交通部長林佳龍說，這次也有增加大客車專用道，希望達到擴大分流效果。

為避免國5交通壅塞惡化，高公局規畫首日6到12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。

林佳龍今天下午視察台北車站疏運，接受媒體聯訪時表示，國5這次增加大客車專用道，中秋到雙十疏運措施再加精進外，大客車在國5、蘇花改專用道，希望可以達到擴大分流效果，加上匝道儀控跟高乘載，還有過去採取方法，都有相當有效果，會繼續實施。

至於因應跨年活動改為線上直播，林佳龍上午說疏運會有調整。對此，他表示跨年加開班次從36班減為24班；台北往返台東會配合雙鐵搭配公共運輸，阿妹跨年活動首次在台東舉辦，鼓勵民眾多利用南迴鐵路，電氣化之後有票價優惠還有增加班次。

林佳龍說，元旦連假民眾可以多利用1968跟幸福公路App掌握即時路況，東部除了從國5進出，也可以走南迴公路，現在已經拓寬，有票價跟在地轉乘優惠。

至於明年瑞芳猴硐坍方段能否在2月8日雙線通車，林佳龍說現在就是按照原來搶修進度，春節前完成西正線通車，1月8日到13日之間，按照原訂計畫打樁。

林佳龍 跨年 高乘載管制

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