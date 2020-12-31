跨年改直播台鐵砍12班車 台鐵籲元旦連假搭南迴到東部

今年元旦連假有三天，台鐵局說，五天疏運共計加開158班車，預估最高運量落在3日收假日，可達72.2萬人次。另外因應部分縣市將跨年活動改為線上直播，原定加開36班車也縮減為24班車。同時呼籲民眾可多利用南迴線到東部，目前還有空位。

交通部長林佳龍今天下午1時視察台北車站疏運狀況。台鐵局運務處長張錦松說，元旦連假五天疏運，前兩天是節前返鄉尖峰，節後收假高峰是1月3日。預估平均疏運旅次67.3萬人次，最高運量72.2萬人次。台鐵五天加開158班，加掛436車廂，比平日增加8.7%運能，其中東線提升21.5%運能。

張錦松說，跨年原本規畫加開36班，部分縣市改為線上直播或是取消，跟各縣市確認後，暫停12班次，配合跨年活動加開24班。南迴鐵路電氣化還是優惠期間，提供全票跟孩童票五折優惠措施，可多加利用。

張錦松說，因應本土案例出現，台鐵加強防疫措施跟宣導，除了每天例行消毒，旅客密集接觸的區域跟設備也提升消毒頻率，特等站兩小時提升成一小時消毒一次，進入場站配戴口罩部分，每半小時、一小時要加強巡視跟勸導。

台鐵局長張政源說，台北到花蓮台東今早10時到明天下午5時車票都賣完，視情況加開。南迴還有一些座位，呼籲要到台東旅客，可以逆時針來走，到新左營換南迴的車，高鐵加台鐵旅運模式是未來可以推動鼓勵方向。此外因為跨年大多縣市改為現場直播，不會造成擁擠狀況，把重點都放在台東跨年，已做好萬全準備，會做到站不留人，如果還有旅客，機班會機動待命，想辦法疏運。

台灣高鐵公司則說，今下午4時起到晚間8時旅運增加，南下是人潮主要方向，至於北上則預計下午5時到6時人潮眾多。明天元旦上午，南下上午8時到11時人眾多。3日中午到4日上午則是收假高峰，以3日下午1時到晚間8時乘客最多。

高鐵說，這次共有122班次提供849班次、82.9萬座位數，比平成運能增加13%，疏運期間預估各日雙向旅運需求約15.6萬到29.6萬人次。單日最大運量及單向最大運量均發生在3日。

台灣高鐵公司總經理鄭光遠說，會更落實戴口罩，各車站主管、保全、清潔人員會兩小時清潔一次，口罩沒戴好的一定會要求。以南港站來講，一天有逾100多人被糾正。

鄭光遠說，為了春節更大疏運，這次只有33車出動，另一部在進行大檢修，防疫期間會盡可能讓旅客坐的寬鬆，特別延長收班半小時，到深夜0時30分才收班。他也說，元旦連假訂位很不錯，82萬人次對號坐已經訂超過40萬，其中五成已經開完票。

林佳龍詢問台鐵目前紅外線顯像儀狀況，台鐵局副局長杜微說，有41站、共49台紅外線顯像儀，操作跟使用都正常，還有1200個耳溫槍，防疫天使平假日都有落實防疫。