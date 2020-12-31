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跨年夜如何保暖? 醫師建議洋蔥式穿法減少溫差

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
今晚就是跨年夜，因寒流來襲，醫師建議民眾做好保暖。圖／花蓮縣政府提供
今晚就是跨年夜，因寒流來襲，醫師建議民眾做好保暖。圖／花蓮縣政府提供

今天是跨年夜，又逢寒流來襲，入夜後溫度可能下探攝氏10度以下，如何做好保暖，醫師建議採洋蔥式穿法，穿搭多層衣物，再依室外內溫度調整，圍巾、外套不可少，若開車到活動會場，車內開暖氣的溫度不要與車外超過5度，以免因溫差太大造成身體不適。

花蓮門諾醫院心臟外科主任黃振銘說，寒流來襲溫度驟降，對慢性病、高血壓、高血脂、糖尿病的病人，這段時間特別危險，因為天氣冷血管收縮，高血壓患者的血壓會變更高，建議早晚量血壓，若血壓高就要趕快回診，並請醫師調整用藥，否則血壓高，發生心肌梗塞、中風、主動脈剝離的風險會提高。

此外，天氣冷民眾喜愛吃補，切記吃燉補食品時不要太油太鹹，吃太鹹血壓也會變高，對血脂肪控制也有不良影響，適量即可。

黃振銘說，今晚就要跨年，入夜後氣溫會更低，民眾一定要做好保暖，可以隨身帶圍巾、外套，儘量穿暖。有些民眾會開車前往跨年會場，行車時車內暖氣打開暖呼呼，但走出車外遇到低溫，一下子溫差太大，可能造成身體不適，尤其血管狹窄的人，熱脹冷縮可能讓血管突然堵住，造成中風、心肌梗塞的風險。

他提醒若車內開暖氣，與車外溫差不要超過5度，也建議採洋蔥式穿法，車內先不穿外套，下車再穿上，讓溫差盡量縮小。參加跨年活動時，若有胸悶、胸痛、甚至突然喘等身體不適，一定要趕快就醫，千萬不要想「跨完年再去看醫生就好了」，否則可能會有危險。

黃振銘也建議有晨運習慣的民眾，不論年輕人或老人家，在寒流來襲的這段時間，儘量待在室內運動，減少出去，較為安全。

跨年 寒流 保暖

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