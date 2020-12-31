影／連假人潮衝花東 林佳龍建議民眾從這走

全球疫情嚴峻，元旦連假即將來臨，國人仍不敢輕忽，各地方政府也陸續取消、縮小跨年相關活動。交通部長林佳龍今天表示，隨著跨年但活動取消縮小，會重新調整運輸計畫，呼籲民眾上路前參考分流措施，掌握即時路況。另針對宜花東是連假觀光熱點，林佳龍則表示，鐵路電氣化完成，建議民眾多從南部進出花東。

林佳龍今早出席「民生公共物聯網海纜觀測系統啟用典禮」，會後接受媒體聯訪。元旦連假到來，林佳龍表示，他已親自召開交通會議，預期幾個路段人潮車流會多，但隨著地方政府跨年、元旦活動陸續取消縮小，會重新調整運輸計畫。

林佳龍表示，大量人潮移動，大眾運輸、公共運輸將嚴格落實量體溫、戴口罩，提供消毒酒精，公共場所也會增加清掃頻率，大型活動也要落實實名制，各縣市政府也有縮小大型活動規模，兼顧防疫也顧疏運。

至於重新調整元旦運輸計畫？林佳龍僅表示，目前國境管制加嚴，防疫車隊需求增加，防疫旅館也以增加1萬間房為目標，提供檢疫者使用；連假期間易塞車路段，呼籲民眾掌握即時路況，參考分流措施。

另針對宜花東連假易塞車，林佳龍表示，將再精進國五疏運措施，也延長大客車專用道，提供在地郵繳；高雄到花東已完成鐵路電氣化，火車班次增加，客運也有優惠票價，建議民眾從南部進出花東。