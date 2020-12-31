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出不了國累積哩程數快到期！ 航空公司同意適度展延

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院消保處今指出，11月已邀集民航局及航空運輸業者召開會議，要求各航空公司適度展延哩程效期，並充分揭露相關資訊，確保消費者權益。本報資料照片
行政院消保處今指出，11月已邀集民航局及航空運輸業者召開會議，要求各航空公司適度展延哩程效期，並充分揭露相關資訊，確保消費者權益。本報資料照片

全球新冠肺炎疫情未歇，各國持續採邊境管制及入境檢疫措施，導致部分旅客累積的航空哩程即將到期，關心所累積的航空哩程如何處理？可否展延？行政院消保處今指出，11月已邀集民航局及航空運輸業者召開會議，要求各航空公司適度展延哩程效期，並充分揭露相關資訊，確保消費者權益。

消保處表示，各航空公司多願配合辦理適度展延哩程效期，國籍航空部分，長榮、立榮航空會員帳戶內哩程現到期日為109年12月至110年6月各卡籍會員統一展延至110年7月；中華、華信航空哩程效期自消費日起36個月內有效， 106年12月1日至107年11月30日期間所累積至會員帳戶哩程，12月底前統一展延至110年12月31日。

台灣虎航則將109年1月1日起至110年6月30日間即將到期回饋金，統一延長效期至110年12月31日；星宇航空自108年12月16日開放入會，哩程最快至111年12月31日到期。

外籍航空部分，消保處以全日空(亞洲)、加拿大(美洲)及荷蘭皇家(歐洲)航空為例，全日空109年3月至110年2月到期哩程，統一展延至110年3月31日；至110年3月至8月到期哩程，會員須於110年8月31日前到官網登入會員帳號申請延長至110年9月30日。

加拿大航空即日起至110年3月30日到期哩程效期，展延至110年3月底；荷蘭皇家航空109年12月至110年11月到期之哩程效期，展延至110年12月底。

消保處表示，各航空公司的哩程處理方式都已公告在各公司網站，消費者可洽該公司客服或上官網查詢；消保處也請各公司因應疫情的發展，滾動式檢討及調整。

最後，消保處也提醒消費者應注意自身的哩程效期，如確實無出國可能，可考慮選擇部分航空公司提供的哩程兌換方式，兌換所需商品，如發生消費爭議，可上行政院消費者保護會網站（ https://cpc.ey.gov.tw ）進行線上申訴。

行政院 疫情 荷蘭

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