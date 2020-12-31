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東部海纜觀測系統啟用 地震10秒、海嘯30分鐘前預警

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中央氣象局建置東部海域海底電纜觀測儀器今正式啟用。記者趙宥寧／攝影
中央氣象局建置東部海域海底電纜觀測儀器今正式啟用。記者趙宥寧／攝影

台灣位處板塊交界帶，地震頻繁，且有7成地震發生在東部外海，中央氣象局建置東部海域海底電纜觀測儀器，可爭取10秒以上地震、20至30分鐘海嘯預警時間，防災超前佈署。蔡英文總統今出席啟用典禮，她表示，海底電纜系統能降低災損，讓民眾生命民財產更有保障，也能帶動海洋科技產業發展，預警資訊也能提供外國參考。

蔡英文總統表示，2020是不平靜的一年，台灣防疫成果受到國際肯定，最重要是執政團隊能超前部署。她說，政府責任要高瞻遠矚，國家政策要先盤點資源檢視問題，提早因應並做出通盤規畫，前瞻基礎計畫要為台灣未來數十年發展打下基礎，海纜系統也是前瞻數位項目下，民生公共物聯網中的重要成果。

東部海域海底電纜觀測儀器建置完成，蔡英文總統說，氣象局擴建600多公里長的海纜，爭取10秒以上地震、20至30分鐘的海嘯預警時間，讓民眾生命財產更有保障。

交通部長林佳龍指出，下期前瞻基礎建設四年計畫，將再投入26億6000萬元擴建800公里海底纜線，將西南部納入建置範圍，未來建置完成後，地震預警可達20至30秒，海嘯預警30至60分鐘，即時偵測板塊動靜，降低災損。

林佳龍也說，前瞻計畫也已編列20億預算投入「台灣光纜通道計畫」，從新北市八里延公共運輸路線，從屏東枋山出海，光纖系統提供大量資料傳輸儲存分析的功能，提供民間、國際企業租用，有助台灣成為世界大數據中心；另從國安、資安角度來看，外界對中國資安系統有疑慮，台灣可提供更安全的選擇。

中央氣象局自2007年起規畫建置海纜系統，2011年11月在宜蘭頭城外海完成長45公里的地震海嘯海纜觀測系統；2017年10月接續原有海纜，向東南海域延伸完成長度115公里、具有3個觀測點的海纜系統，在地震監測及預警方面初具成效。

為擴大海纜系統監測範圍，氣象局2017年起執行前瞻基礎建設「海陸地震聯合觀測網」計畫，再持續擴建620公里觀測海纜，增設6個觀測站，總長度達735公里，今正式啟用。

建構民生公共物聯網計畫推動小組召集人呂忠津表示，物聯網計畫包含地震、水資源、空氣品質、防救災，跨部會合作，也在各地科普教育場館展示建置成果。

科技部長吳政忠表示，2017年起推動前瞻基礎建設，當時發現氣象測站空氣品質監測器多是中國製造，可能會有國安問題，經過四年發展，台灣也可以做得到，後續推動人工智慧，將空氣品質、水資源、地震、防救災串聯，開創民生公共物聯網，數據蒐集後可跟業界系統整合，下個階段要精進系統向海外發聲。

地震 氣象局 物聯網

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