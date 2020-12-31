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慎入！泰籍移工人雙腿莫名痛X光片驚見蟲蠕動 醫揭真相
42歲泰籍移工阿迪近日因雙側下肢莫名疼痛就醫，醫師發現疼痛部位並非關節，安排Ｘ光檢查，竟看到下肢肌肉有多處異常梭狀白點，確診為「囊蟲病」，原來是偶爾與同鄉生食豬肉所致。阿迪後轉往醫學中心給藥治療後病情大幅好轉，醫師張為碩提醒，切勿生食豬肉以免染病。
亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩說，泰國部分地區有生吃豬肉的習慣，患者在台灣偶爾也會生食豬肉，最近因雙腿整片疼痛，且無法明確指出位置，雖然有先到診所吃止痛藥治療，不過效果改善有限，來院重新診視，發現疼痛部位並非關節，且雙腳的Ｘ光影像竟然出現「不明條狀物」，研判罪魁禍首應為食用生豬肉，感染囊蟲病所致。
張為碩介紹，囊蟲病又稱囊尾幼蟲病，致病原因是吃入含有豬肉絛蟲蟲卵或幼蟲的食品所引起，例如未煮熟或冷凍不當含囊尾幼蟲的豬肉，一旦豬肉絛蟲幼蟲寄生人體又稱為「豬囊蟲病」。
他說明，幼蟲會寄生於人或動物的心肌、骨骼肌、舌肌、肺、腎、脾、淋巴組織、眼睛甚至腦部等部位，又以寄生於皮下組織及肌肉最常見，若囊蟲感染到腦部、眼睛或脊髓，會引發嚴重後遺症，甚至可能導致癲癇發作，需立刻就醫。
張為碩提醒，預防感染囊蟲病的方式為避免食用生豬肉、生牛肉，以及受汙染的蔬菜或飲水，豬肉凡冰凍-5℃三天、-24℃一天，或以65.5℃煮熟均可殺死囊尾幼蟲，另外，切生、熟肉刀具及砧板分開以及飯前、如廁後洗手，均可以避免自身感染。
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