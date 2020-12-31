國5車潮湧現！ 比前年元旦連假增兩成 今還有兩波車潮

國道5號車潮今天上午已湧現！根據交通部預估，國5車流預計從上午9時到午夜，持續15小時。高公局說，國5車流量上午已經出現，但還在可以控制範圍內，比去年元旦連假增近兩成，預計今天還會有兩波車潮。

高公局接受本報採訪時表示，目前車流量已經有比較大，截至上午10時，比前年元旦連假增加快兩成車流量，採取開放路肩等措施疏導車流，讓車速盡量控制在每小時40公里，目前車況都維持正常。

高公局說，預計吃飽飯後、下午2時到3時，國5會有車流湧現，傍晚6到7時也還會有一波，車多直到深夜。

高公局說，明天國5清晨4時車流就會湧現，預計塞到下午4時，整整12小時，建議用路人可以利用台9線替代，出門前多查詢1968。

至於西部國道，高公局說，今天仍已下班車潮為主，國道還可以負荷，明天才是量最大的時候，預計車流量會從上午6時到中午過後才紓解，國1新竹、彰化路段、國3桃園、南投路段，因屬風景區，被視為瓶頸路段，建議用路人下午出發以避開車潮。

根據高公局預估，今天共有三大地雷路段，皆為南向車潮，包含國1楊梅-新竹系統，預計晚間6時到22時行車時間是平常三倍；國3三鶯-關西，晚間6時到22時行車時間也是平常三倍；至於國5南港系統-坪林，則預計上午9時就湧入車潮到午夜，行車時間同樣是平常三倍。

至於明天元旦當天，高公局則預估是最塞的一天，全天交通量預計達到115百萬車公里，是平常1.3倍。估有六大地雷路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、時圓山-大華系統，行車時間是平常三到五倍；國3三鶯-關西、烏日-霧峰系統，行車時間皆是平常四倍；國5南港系統-坪 林預測從上午4時到下午4時，整整12小時都是車多狀況，行車時間是平常五倍。