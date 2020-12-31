快訊

對決地方自治條例 政院下午宣布萊豬一致規範

一般果粉買不起？純金訂製版AirPods Max 售價300萬元全球開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5車潮湧現！ 比前年元旦連假增兩成 今還有兩波車潮

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高公局說，國5車潮已湧現，但都還在可以控制範圍內。本報資料照片
交通部高公局說，國5車潮已湧現，但都還在可以控制範圍內。本報資料照片

國道5號車潮今天上午已湧現！根據交通部預估，國5車流預計從上午9時到午夜，持續15小時。高公局說，國5車流量上午已經出現，但還在可以控制範圍內，比去年元旦連假增近兩成，預計今天還會有兩波車潮。

高公局接受本報採訪時表示，目前車流量已經有比較大，截至上午10時，比前年元旦連假增加快兩成車流量，採取開放路肩等措施疏導車流，讓車速盡量控制在每小時40公里，目前車況都維持正常。

高公局說，預計吃飽飯後、下午2時到3時，國5會有車流湧現，傍晚6到7時也還會有一波，車多直到深夜。

高公局說，明天國5清晨4時車流就會湧現，預計塞到下午4時，整整12小時，建議用路人可以利用台9線替代，出門前多查詢1968。

至於西部國道，高公局說，今天仍已下班車潮為主，國道還可以負荷，明天才是量最大的時候，預計車流量會從上午6時到中午過後才紓解，國1新竹、彰化路段、國3桃園、南投路段，因屬風景區，被視為瓶頸路段，建議用路人下午出發以避開車潮。

根據高公局預估，今天共有三大地雷路段，皆為南向車潮，包含國1楊梅-新竹系統，預計晚間6時到22時行車時間是平常三倍；國3三鶯-關西，晚間6時到22時行車時間也是平常三倍；至於國5南港系統-坪林，則預計上午9時就湧入車潮到午夜，行車時間同樣是平常三倍。

至於明天元旦當天，高公局則預估是最塞的一天，全天交通量預計達到115百萬車公里，是平常1.3倍。估有六大地雷路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、時圓山-大華系統，行車時間是平常三到五倍；國3三鶯-關西、烏日-霧峰系統，行車時間皆是平常四倍；國5南港系統-坪 林預測從上午4時到下午4時，整整12小時都是車多狀況，行車時間是平常五倍。

車潮 新竹 國道

延伸閱讀

元旦連假 桃園龍潭警方疏導遊樂區周邊交通、替代道路

寒流強襲墾丁也好冷！ 元旦連假住房卻熱到發燙

明起元旦連假 國5、蘇花改 預估今起爆車潮

鍋物品牌 連假訂位爆滿

相關新聞

國5車潮湧現！ 比前年元旦連假增兩成 今還有兩波車潮

國道5號車潮今天上午已湧現！根據交通部預估，國5車流預計從上午9時到午夜，持續15小時。高公局說，國5車流量上午已經出現...

跨年3大地雷路段！國5狂塞15小時 西部國道傍晚湧車潮

今天是跨年的日子、元旦連假前一天，交通部高公局預估，國5南向將從上午9時起連塞15小時。西部國道則從傍晚開始塞。今天交通...

最後一天還有1.6億沒使用！數位藝fun券、客庄券今到期

數位藝Fun券、浪漫客庄旅遊電子券今天到期，你用了嗎？文化部和客委會分別於七月底和八月初發行數位藝Fun券210萬份、客...

出不了國累積哩程數快到期！ 航空公司同意適度展延

全球新冠肺炎疫情未歇，各國持續採邊境管制及入境檢疫措施，導致部分旅客累積的航空哩程即將到期，關心所累積的航空哩程如何處理...

跨年夜如何保暖? 醫師建議洋蔥式穿法減少溫差

今天是跨年夜，又逢寒流來襲，入夜後溫度可能下探攝氏10度以下，如何做好保暖，醫師建議採洋蔥式穿法，穿搭多層衣物，再依室外...

影／連假人潮衝花東 林佳龍建議民眾從這走

全球疫情嚴峻，元旦連假即將來臨，國人仍不敢輕忽，各地方政府也陸續取消、縮小跨年相關活動。交通部長林佳龍今天表示，隨著跨年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。