62萬永久身障人士手冊將換新 效期欄位不註記

全台被判定為永久身障資格人士約62萬餘名，過去持有身心障礙手冊(ICF)需每五年核換發一次，為了簡政便民，衛福部社家署最新表示，立法院已三讀通過修法，待總統宣布後將換發新式證明，即效期欄將空白(無註記)視為永久有效，其相關經濟支持、機構補助或長照服務等政府福利永遠適用。

衛福部社家署最新指出，立法院針對身心障礙者權益保障法(以下簡稱身權法)第14條及第106條修正草案已三讀通過，有鑑於無法減輕或無法恢復免重新鑑定的身心障礙者多半行動不便，每5年換證1次常造成困擾，修法後，地方政府可自行換發「無註記」的有效期間身心障礙證明。

社家署副司長張美美表示，身心障礙證明有效期限最長為5年，原本應於效期屆滿前90日內，向戶籍所在地之直轄市、縣（市）主管機關申請辦理重新鑑定及需求評估才核發，然而，全台持有永久身心障礙手冊計62萬餘人，雖然陸續於104年7月11日至108年7月10日分批換過一次，但許多身心障礙者仍覺得相當困擾，加上障礙情況沒有恢復可能，取得新式證明後，可視為永久有效。

衛福部表示，身權法第14條及第106條修正草案經總統公布施行後，將立刻與地方政府規劃核(換)發作業，會依身心障礙證明有效期限屆滿之順序書面通知民眾辦理，針對有換證困難之民眾，亦將由地方主管機關透過電訪、家訪、郵寄申請協助換證，民眾如有相關問題，可電洽1957福利專線諮詢，或撥打全國地方政府電話詢問。