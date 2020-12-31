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缺水乾旱農業面臨困境 農水署提升灌溉技術降低衝擊

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
噴灌系統。圖／農水署提供
噴灌系統。圖／農水署提供

台灣面臨缺水乾旱，明年一期稻作休耕面積超過4萬公頃，面對全球氣候變遷影響，致使水文條件極端、水資源短缺現象發生頻率周期逐漸縮短，農委會農水署以農業行為的灌溉管理為出發，研擬提升氣候變遷下水資源韌性的可行方案，希望在不破壞環境平衡、水資源使用更有效率的前提下，兼顧糧食安全與產業發展。

為提昇農業水資源利用效率，成立推廣管路灌溉計畫，推動噴灌、微噴、滴灌、穿孔管灌溉及其他自動化設施，輔導農民導入管路灌溉設施，適時精準供水及高效灌溉，以克服水資源不足問題；進行「推廣管路灌溉作業要點」修正，以提升管路灌溉普及率，發展高效灌溉技術，降低缺水衝擊。

農水署表示，管路灌溉除可適時適量供水外，若再配置自動控制，可實施少量多次灌溉，並可提高品質，增加產量，同時降低人工操作成本；可與液肥、農藥同時施用，節省田間作業人力，有助解決人口老化及農村勞力不足問題。

農水署表示，從106年起推動農田水利會擴大服務區域政策，106、107年度已有南投、花蓮、台東、高雄、新竹、宜蘭等地共4413公頃農地納入農田水利會服務範圍。農水署繼續推動擴大水利會服務範圍政策，將灌區外適作農地逐步提供灌溉服務。

農水署說，管路灌溉自民國72年推行以來迄民國108年底為止，受補助末端灌溉設施的農戶達5萬4065公頃，政府及民間所投入經費達49.46億元以上。由於管路灌溉方法較傳統漫灌或溝灌等提高灌溉效率，可有效緩和乾旱農業缺水現象。

農水署表示，補助農民設置管路灌溉系統，不僅可以降低單位面積灌溉用水量，緩和乾旱缺水風險外，自動化灌溉方法，可以省工且省成本，農民可就近向農田水利署農田管理處及其工作站洽詢。

穿孔管灌溉系統成果。圖／農水署提供
穿孔管灌溉系統成果。圖／農水署提供

水資源 農民

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