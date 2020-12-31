跨年3大地雷路段！國5狂塞15小時 西部國道傍晚湧車潮
今天是跨年的日子、元旦連假前一天，交通部高公局預估，國5南向將從上午9時起連塞15小時。西部國道則從傍晚開始塞。今天交通量上看105百萬車公里，是平日的1.2倍。
根據高公局預估，今天共有三大地雷路段，皆為南向車潮，包含國1楊梅-新竹系統，預計晚間6時到22時行車時間是平常三倍；國3三鶯-關西，晚間6時到22時行車時間也是平常三倍；至於國5南港系統-坪林，則預計上午9時就湧入車潮到午夜，行車時間同樣是平常三倍。
至於明天元旦當天，高公局則預估是最塞的一天，全天交通量預計達到115百萬車公里，是平常1.3倍。
高公局估有六大地雷路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、時圓山-大華系統，行車時間是平常三到五倍；國3三鶯-關西、烏日-霧峰系統，行車時間皆是平常四倍；國5南港系統-坪 林預測從上午4時到下午4時，整整12小時都是車多狀況，行車時間是平常五倍。
為避免國5交通壅塞惡化，高公局說，規畫首日6到12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。另為分散元旦連假尖峰時段車流，連假期間實施單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，請民眾多加留意。
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