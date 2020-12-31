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淡海輕軌換圖裝 全新幾米列車元旦上路

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為題。圖／新北捷運公司提供
新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為題。圖／新北捷運公司提供

新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」及「童話漫遊」2款全新圖裝明天上午6點加入營運，新北捷運公司指出，今年跨年列車活動因疫情考量已暫停舉辦，但今仍會延長營運時間至凌晨2點，服務跨年返回淡海新市鎮的民眾。

淡海輕軌綠山線2018年通車後，藝術家「幾米」量身創作的「閉上眼睛一下下」綠山線公共藝術，將公共藝術延伸進入車廂，如今通車2周年，新北捷運公司推出全新圖裝，成為全新的移動藝術作品及藝術展演空間。

新北捷運公司指出，「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上的繽紛圖樣；「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為題，迎接遊客搭上輕軌，悠閒的欣賞淡水美麗的風景，親近大自然。

另外新北捷運公司每年都會在列車舉辦跨年列車活動，捷運公司表示，今年因為疫情考量已暫停活動，不過為提供淡海新市鎮跨年返家的民眾，今將延長營業到明凌晨2點，零點到2點班距為30分鐘1班車。

新北捷運公司提醒，各車站內設置防疫小站提供酒精使用，民眾進入輕軌車站及搭乘輕軌時需全程配戴口罩，違反規定者將依法開罰，另外民眾常接觸的設備、車廂都有定期消毒，民眾可放心搭乘。

新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」及「童話漫遊」2款全新圖裝明天上午6點加入營運。圖／新北捷運公司提供
新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」及「童話漫遊」2款全新圖裝明天上午6點加入營運。圖／新北捷運公司提供
新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上的繽紛圖樣。圖／新北捷運公司提供
新北淡海輕軌將於元旦推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上的繽紛圖樣。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 彩繪列車 新北

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