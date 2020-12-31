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全台平地站又創入冬最低溫 氣象局：整天仍有機會下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
冰霰將向陽山派出所山區樹林、花草覆蓋，山友看了都直呼美呆了。圖／關山警分局提供
冰霰將向陽山派出所山區樹林、花草覆蓋，山友看了都直呼美呆了。圖／關山警分局提供

今年入冬首波寒流持續發威，中央氣象局說，今天清晨全台平地測站都創下入冬最低溫，今天整天都很寒冷，北部山區仍有機會下雪。

氣象預報員劉沛滕說，今天凌晨6到7時前後是這波寒流最冷時間點，全台平地測站包含含離島，都創下入冬最低溫。明天清晨中南部受輻射冷卻影響也有望再創下入冬以來低溫。目前平地測站最低溫以淡水6.4度居冠，時間是上午6點2分。

劉沛滕說，今明兩天都是寒流影響，今天整天很低溫，北台灣整天高溫10左右，東部12到13度，中南部17到20度。入夜後又降溫快速，中南部日夜溫差大，明天清晨若有輻射冷卻，高雄今天低溫13度，明天有機會下探10度，中部6到8度，北部明天清晨則落在8度上下。

劉沛滕說，明天清晨過後，各地回溫，北台灣白天14到15度，中南部高溫18到20度。

水氣部分，劉沛滕說，今天花東沿海、恆春半島陸續有小雨，北台灣水氣稍微不足，但山區霧裡偶爾有小雨。明天水氣更少，桃園以南都有機會照到陽光。

劉沛滕說，目前北部山區都在零度以下，1000公尺到2000公尺山區今天仍有機會下雪，或是出現冰霰、霧淞、結霜、結冰狀況。

太平山國家森林遊樂區整夜零下低溫，今早園區的樹枝結滿霧淞，一片銀白世界超美，可惜水氣不足，尚未下雪。圖／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區整夜零下低溫，今早園區的樹枝結滿霧淞，一片銀白世界超美，可惜水氣不足，尚未下雪。圖／太平山莊提供

低溫 寒流 高溫

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