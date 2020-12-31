大屯山飄冰霰未降雪 今晨嘉義以北全跌破10度低溫

入冬首波寒流發威，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，堪稱超強寒流，今晨嘉義以北全部下探10度以下低溫。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天清晨、今天晚間，是這波寒流最冷的時候。全台灣氣溫都降得很快，今天清晨嘉義以北全部下探10度以下，平地最冷的地方出現在北海岸-淡水-桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平山都降至5年來的最低溫，顯示寒流本身強度非常強。

今天一整天，北部的氣溫都會在10度或10度以下徘徊。今天晚間各地因為輻射冷卻作用的加乘，還會再有一波低溫，而且最低溫有可能會出現在西半部的內陸地區，例如台中、彰化、雲林、嘉義的市區。

本報記者一早在大屯山區，氣溫降到零度以下，可惜水氣不足，並未下雪，但是零星飄了一點冰霰，補足了沒看到雪的遺憾。