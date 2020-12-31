春節假期台鐵加開263列次 1/7零時東部幹線開搶

因應春節連假疏運旅客需要，台鐵今天宣布自明年2月8日（一）至2月17日（三）計十天，全線加開各級列車總計263列次、加掛車廂838輛次。1月7日（四）0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，1月8日（五）0時起開放西部幹線一般對號列車訂票。

台鐵說，該次疏運包含2月10日至16日加開樹林－花蓮復興號28班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；2月9、10日及15、16日加開8班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供七折優惠。

台鐵說，加開8班東部幹線實名制自強號列車，於1月9日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、今年12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

台鐵說，春節連假期間花東常態實名制列車，自1月7日0時起至1月9日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂2月4日至2月17日乘車票，未訂完座位自1月10日0時起全面開放一般旅客訂票。

為加強疏運旅客，台鐵說2月8日至2月17日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行10班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。