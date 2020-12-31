寒流發威 衛福部首次發布全國街友避寒地圖

寒流發威，衛福部社會救助及社工司發布街友避寒地圖，啟動遊民低溫關懷。部長陳時中昨天夜訪關懷台北車站及艋舺公園遊民，致贈暖暖包、口罩、酒精等防疫物資，並籲請地方政府加強低溫關懷措施，街友注意保暖，可至各地街友避寒處所休息，民眾發現遊民必要時可撥打1957通報協助。

衛福部首次發布全國街友避寒地圖，全國計有17個縣市提供23處街友避寒處所，及38處物資(含熱食)供應點（2縣市採走動式訪視服務，3離島縣市無列冊遊民）。

今、明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷。衛福部24日已啟動遊民低溫關懷機制，請各地方政府結合民間社會福利團體，辦理街頭遊民關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋以及熱食，並安排有意願接受安置的遊民到收容機構或臨時避寒處所安置。

衛福部表示，政府平時對遊民除辦理食物供應、儀容整潔、衛生保健、協助租屋與就業等輔導措施之外，該部訂有「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」，當中央氣象局發布10度以下低溫特報即啟動關懷機制，由地方政府結合民間團體、志工、社工人員及警力等，加強對街頭遊民及弱勢民眾的關懷服務，包括電話問安、告知相關保暖禦寒資訊，發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所，對於無意願接受安置的遊民，亦加強勸導入住安置處所。

為關懷無家可歸之遊民及弱勢者，中華緣馨醫療援助會11月曾捐贈約3000件禦寒外套，交由衛福部轉發提供給全國各地之無家者及弱勢族群保暖禦寒，以協助其應對低溫所伴隨的相關風險，衛福部感謝民間團體共同關心協助遊民。

衛福部呼籲，務必做好禦寒工作，並請社區民眾發揮鄰里守望相助的精神，在街頭若發現遊民朋友，特別是年老或體弱的遊民，能協助通報各縣市政府社會局處，或撥打衛福部1957福利諮詢專線，讓政府及民間的資源能夠儘早介入提供協助。