跨年各地天氣看這！全台非常寒冷 新北富貴角僅4.3度

中央氣象局說，今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷；今天白天高溫北部及東北部只有10至11度、花東13至15度，中南部17至20度；降雨方面，迎風面的大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；北部及東北部1000至2000公尺的山區若水氣與溫度條件能夠配合，則有降雪機率。

周六、周日寒流減弱，氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

下周一東北季風增強，下周二、周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今天至明天寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

今晨至白天低溫區域：

橙色燈號(非常寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，特別注意。