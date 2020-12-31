跨年去哪看煙火？ 象山、河濱公園都是私密景點

2021年台北101跨年煙火以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，首創360度輪狀煙火秀呈現。至於哪裡能夠清楚的觀賞煙火？除了北市府廣場，其實還有不少私密景點等著開發，包括象山步道沿線，都設置了許多平台讓民眾可以上山觀看煙火，此外，多個河濱公園也是防疫時期的最佳觀賞點。

大地工程處科長陳彥成表示，山步道一直是北市欣賞101全景觀看臺北市景的絕佳地點之一，今年101煙火秀施放時間總長維持300秒，將會有1萬6000發煙火點亮夜空，從象山登高望遠欣賞火樹銀花絕對是最佳地點。

民眾可以搭乘捷運到象山站，從2號出口離開，經過象山公園，就會看見靈雲宮象山步道，往上走300公尺，會先看見「攝手平台」，是距離地面最近的平台；再往上走約130公尺，會見六巨石，若早點抵達，可以欣賞到美麗的夕陽，也是最多人看煙火的地點；往旁邊走20公尺，就會抵達「攝影平台」，很多攝影玩家會在這邊設置腳架，等待煙火噴發的那刻；永春崗平台則是從永春崗公園進入，大約200公尺就能抵達。

陳彥成說，象山上的「煙火平台」和「超然亭」是視野極佳的私密景點，因為距離101最近，又是至高點，從平地到山上大約要走45分鐘，即使是晚上也有路燈，但上山的民眾還是得小心自身安全。陳強調，如果碰上下雨，就千萬別走上山，避免路滑受傷。

除了象山外，水利處也提供了平地觀賞煙火的地點，副處長吳秋香表示，像是彩虹河濱公園、美堤河濱公園和觀山等河濱公園、都是不錯的地點，四周都沒有遮蔽物，地點又寬敞，防疫期間民眾也可以考慮河濱公園。

不過民眾要注意，由於冬天容易吹東北季風，觀賞煙火的位置，應以101的東北或北方為優先，彩虹河濱公園位於台北101北北東方，正是絕佳位置，不易因煙霧遮蔽煙火視覺效果。