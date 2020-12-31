最後一天還有1.6億沒使用！ 數位藝fun券、客庄券今到期

數位藝Fun券、浪漫客庄旅遊電子券今天到期，你用了嗎？文化部和客委會分別於七月底和八月初發行數位藝Fun券210萬份、客庄券28萬份，同時於今天截止使用。目前數位藝Fun券使用率逾9成，客庄券使用率逾8成，兩券合計尚有1.6億金額還未使用，民眾請把握最後一天時間使用。

文化部表示，600元、210萬份數位藝FUN券7月22日上路，今天截止。截至昨晚為止，使用率逾9成，也就是還有價值約1.2億台幣的數位藝Fun券尚未使用。文化部另於9月9日發行「紙本藝FUN券」，明年2月28日到期。

客委會則在8月1日發行800元、28萬份浪漫客庄旅遊電子券。客委會表示，截止昨下午6時止，累計消費總金額約為1.8億，累計兌換數約為22.4萬份，使用率約為8成，也就是還有價值約4400萬的浪漫客庄旅遊電子券尚未使用。

但因當初客委會依據去年客庄券使用率(六成)推算，今年的客庄旅遊電子券僅編列預算1.32億，目前累計使用金額已超過預算約3成5。客委會主委楊長鎮日前已在立法院備詢時表示將「移緩濟急」，從因疫情暫停的獎補助預算中挪移、補上客庄券不足的預算。他強調，持券民眾權益不會受損，到期前仍鼓勵消費，希望客庄券能達到28萬份滿額使用，「愈多愈好」。