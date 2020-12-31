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PAR表演藝術雜誌轉型雙月刊 網站全站閱讀上線

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「PAR表演藝術」改為雙月刊，改版第一期以「測量你與劇場之間的距離」為主題，封面設計成一張表演票券，內頁也以劇場演出的上半場、下半場和「安可」作為主題區隔。記者陳宛茜／攝影
「PAR表演藝術」改為雙月刊，改版第一期以「測量你與劇場之間的距離」為主題，封面設計成一張表演票券，內頁也以劇場演出的上半場、下半場和「安可」作為主題區隔。記者陳宛茜／攝影

創刊近30年、台灣表演藝術界最重要的雜誌「PAR表演藝術」，昨天宣布轉型雙月刊。2021年開始，「PAR表演藝術」紙本雜誌將改版成為雙月刊，紙本以產業動態、生態現象等深度議題探討為主；網站則以即時演出報導、評論為主，並加強即時互動性，同時逐步提供網路全站閱讀的服務。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，雜誌找來江家華擔任紙本的客座總編輯，希望透過表演藝術圈外人的眼光重新看待表演藝術，並吸引未接觸表演藝術的人閱讀，符合時代轉變及更多讀者的需求。

1992年10月創刊的「PAR表演藝術」，編輯焦點在於擴大表演藝術影響層面、強化表演藝術在現代生活裡的鮮活色彩，並建立「表演藝術是對優質生活的追求」概念。內容包羅萬象，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲等藝文話題，透過最新藝文動態、特別企畫、人物專訪、傑出表演推薦與評論，介紹當代華人和世界各地傑出的表演藝術作品及表演藝術家，有其無可取代的價值。2021年1月開始，「PAR」雜誌將改版為雙月刊，每逢單月出版，歲末另有回顧特別專刊，網路全閱讀上線。

改版後第一期以「測量你與劇場之間的距離」為主題，封面設計成一張表演票券，內頁也以劇場演出的上半場、下半場和「安可」作為主題區隔。江家華表示，她請教了許多業界人士，希望雜誌內容增加產業界關注的產業動態、新趨勢與政策，並且深入分析。她認為，這些年來，台灣表演藝術領域發展出自己的脈絡與方法，未來希望能夠更深挖幕前幕後的方法學，找出台灣表演的亮點與人味；另外也融入如東亞、東南亞國家的國際觀察，希望雜誌能夠逐步成為亞洲表演藝術資訊交流媒介。

劉怡汝表示，兩廳院打造的是自媒體的影響力，「PAR表演藝術」的改版不是為了數位化而數位化，而是思考如何利用各種平台、媒介的優勢，來打造相應的內容，傳遞給讀者。「PAR」雜誌將區分為紙本和網站，目的除了加強網路閱讀的便利性外，也將紙本雜誌做為一個重要事件與公共議題討論的媒體，讓這一個表演藝術重要的資產與溝通媒介得以跨越時代、並成為產業界人士交流平台。

她表示，2020年由於疫情影響，表演節目多數停擺。「PAR」雜誌開始以疫情後發展、數位展演等議題為主，獲得業界肯定。過去，雜誌比較以節目的訪談、報導為主，評論多半聚焦在節目演出上，較少政策面或者產業面的深度討論。改版後紙本雜誌將與網路平台分工合作，並多一些產業面重要的議題，甚至有政策上的討論等。

●PAR表演藝術雜誌網路連結：https://par.npac-ntch.org/tw/article/index-comment

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