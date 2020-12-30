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家有牙口不好的銀髮族 營養師傳授飲食小撇步

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
家中是否有長輩牙口不好，無法咀嚼日常三餐，只能進食流質食物如白粥？衛生福利部桃園醫院院營養師林暐庭提醒，此情形長期下來會導致營養不均。圖／衛生福利部桃園醫院提供
家中是否有長輩牙口不好，無法咀嚼日常三餐，只能進食流質食物如白粥？衛生福利部桃園醫院院營養師林暐庭提醒，此情形長期下來會導致營養不均。圖／衛生福利部桃園醫院提供

家中是否有長輩牙口不好，無法咀嚼日常三餐，只能進食流質食物如白粥？衛生福利部桃園醫院院營養師林暐庭提醒，此情形長期下來會導致營養不均、體重減輕，嚴重者會出現肌少症或免疫力不足容易生病，她也精心推薦3道美味健康菜餚。

林暐庭舉例，有位金阿姨在門診看診時，因牙齒不太好、常牙痛，因此都沒有吃好，因而體重減輕，常感到沒體力，衛教中心護理師經由院方跨團隊整合機制，才將金陵阿姨轉至營養科門診治療。

林暐庭說，長輩往往到了一定年紀後，牙齒不如以前那麼好了，咀嚼、吞嚥就會出現問題，如牙縫明顯變大，導致吃東西容易塞牙縫，有些甚至需要依靠假牙才能有辦法咀嚼、吞嚥，長期下來可能為了方便，會吃醃漬醬菜替代一餐，但這會延伸出營養不均衡的狀況。

「其實利用簡單的烹調的小巧思就能克服這些問題」，林暐庭解釋，食物可分成蛋白質、蔬菜類，這2個類別往往是年長者最常缺乏的食物，蛋白質部分可挑新鮮豆製品，如豆腐、豆包、魚肉、瘦肉和雞蛋等；可以幫助長輩們營養變好；蔬菜可選擇葉菜類或夏天常見的瓜類。

有無容易烹調的健康菜餚？林暐庭分享3道菜餚，「紅燒豆腐」非常適合老人家，豆腐可用板豆腐或嫩豆腐，豆腐本身是植物性，膽固醇比較低，而烹調方式是用煮的，吃了也比較不會有負擔。

林暐庭說，「樹子蒸魚」可選擇鱈魚或鮭魚，富含omega-3脂肪酸可以幫助降血脂，對預防心血管疾病相當有效，且魚肉比較不會有塞牙縫的問題。

最後一道「香拌紅鳳菜」，林暐庭表示，紅鳳菜的部分可以挑選比較嫩的葉子部分，菜莖可在烹調前細切成1公分大小，能助咀嚼，紅鳳菜用中小火拌油水悶炒，延長烹調的時間就會變得非常軟嫩。

牙齒 心血管疾病 脂肪

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