快訊

2020十大醫療事件：疫情下的醫護權益與未解問題

不斷更新／9縣市跨年活動生變 北市明早10時宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家藝師徐木珍辭世 他讓山歌成為客家人共同經典記憶

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
徐木珍於「世代之聲─族群音樂紀實系列」節目《竹東山歌尞天穿》中演出，左為夫人陳灴英。圖／文化部提供
徐木珍於「世代之聲─族群音樂紀實系列」節目《竹東山歌尞天穿》中演出，左為夫人陳灴英。圖／文化部提供

客家民間藝師徐木珍29日辭世，享壽76歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，感謝其以強韌的生命歷程及即興的表演經驗，為客家民間音樂留下珍貴的文化資產。

徐木珍1944年出生於新竹，小時因病雙目失明，但在7、8歲時即能唱出有板、有調的客家山歌，20歲開始多次參加客家民歌比賽，嶄露頭角，曾擔任竹東鎮全國山歌比賽的伴奏樂師長達十多年，並錄製許多唱片、錄音帶。其最為人稱道的是即興演唱的功力，可以隨時自拉自唱，隨口唱出歌曲，成為國內學習客家山歌後生們必要學習取經的對象，是客家文化重要的傳承技藝者。

李永得表示，徐木珍的客家山歌深具個人特色，擅長多種曲調並精通多種樂器。其於96年獲頒首屆「客家貢獻獎」、98年獲新竹市政府認定為傳統表演藝術客家山歌說唱保存者。徐木珍一生對客家文化事務的重大貢獻，以及說唱俱佳的高超技巧，讓客家山歌的傳唱成為客家人共同的經典記憶。

新竹 李永得 客家文化

延伸閱讀

李永得：共黨共軍出版品 才需許可

不再發藝FUN券 李永得：提振藝文產業另規畫中

不再發藝FUN券 李永得：提振藝文產業措施規劃中

藝FUN券後再發放藝文消費卡？ 李永得：尚需審慎評估

相關新聞

拚觀光！北市首推三貓行銷 柯文哲：貓空看夜景最漂亮

為了宣傳貓空、貓纜、動物園的三貓地區觀光，台北市長柯文哲今天到貓空地區體驗優人雲腳、品茗、並欣賞優人神鼓演出。柯文哲說，...

家有牙口不好的銀髮族 營養師傳授飲食小撇步

家中是否有長輩牙口不好，無法咀嚼日常三餐，只能進食流質食物如白粥？衛生福利部桃園醫院院營養師林暐庭提醒，此情形長期下來會...

客家藝師徐木珍辭世 他讓山歌成為客家人共同經典記憶

客家民間藝師徐木珍29日辭世，享壽76歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，感謝其以強韌的生命歷程及即興的表演經驗，為客家民間...

整條北宜公路設8段區間測速 網狂酸：8+9用生命換來的傑作

網友整理發現，明年3月1日起整條北宜公路共設有8段區間測速，消息曝光後眾多鄉民哀嘆...

門諾醫院製作甜點月曆 失智患者吃得美味又健康

為提升失智症患者的飲食品質，門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心，結合營養師，推出烘焙甜點桌曆，挑選12道長輩喜愛的甜點...

北醫體系人事異動 癌症專家邱仲峯接任北醫附醫院長

台北醫學大學附設醫院今舉行院長交接布達典禮，台北癌症中心院長邱仲峯接下北醫附醫第13任院長，而台北癌症中心則由北醫附醫副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。