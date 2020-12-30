客家藝師徐木珍辭世 他讓山歌成為客家人共同經典記憶

客家民間藝師徐木珍29日辭世，享壽76歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，感謝其以強韌的生命歷程及即興的表演經驗，為客家民間音樂留下珍貴的文化資產。

徐木珍1944年出生於新竹，小時因病雙目失明，但在7、8歲時即能唱出有板、有調的客家山歌，20歲開始多次參加客家民歌比賽，嶄露頭角，曾擔任竹東鎮全國山歌比賽的伴奏樂師長達十多年，並錄製許多唱片、錄音帶。其最為人稱道的是即興演唱的功力，可以隨時自拉自唱，隨口唱出歌曲，成為國內學習客家山歌後生們必要學習取經的對象，是客家文化重要的傳承技藝者。

李永得表示，徐木珍的客家山歌深具個人特色，擅長多種曲調並精通多種樂器。其於96年獲頒首屆「客家貢獻獎」、98年獲新竹市政府認定為傳統表演藝術客家山歌說唱保存者。徐木珍一生對客家文化事務的重大貢獻，以及說唱俱佳的高超技巧，讓客家山歌的傳唱成為客家人共同的經典記憶。