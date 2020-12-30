整條北宜公路設8段區間測速 網狂酸：8+9用生命換來的傑作

從明年3月1日起，北宜公路19K至23.1K區間平均速率執法將延伸建置偵測路段至新北宜蘭交界處(56K)，並採多點分段偵測，有網友整理後發現整條北宜公路共有8段區間測速，消息曝光眾多鄉民哀嘆，還有人直呼「8+9用生命換來的傑作」。

有網友在PTT發文「全國最大區間測速上線啦」，他整理後發現整條北宜公路共設有8段區間測速，消息曝光後鄉民紛紛回應「全台最大停車場上線了，一定一堆人停路邊等」、「8+9用生命換來的傑作，各位只能承擔它啦」、「40真的太慢」、「這樣一搞誰要走替代道路」、「叫大家走替代道路不要走國五，結果這速限誰會想走」。

雖然滿是網友罵聲，但也有不同聲音，「終於等到這天了，超爽」、「想熱血的去賽道好嗎，不要出來禍害他人」、「應該是陣痛期吧，等把大家的駕駛習慣導正後，大概就會提升速限了」、「40KM真的太低了…55-60合理吧，又可以遏止飆車」。

面對區間測速眾網友褒貶不一，不過警政署表示，區間測速的確可有效減少交通違規與事故，以萬里隧道為例，實施區間測速後月平均違規以及事故數分別降低97.31%、88.89%。