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立院三讀／死傷層出不窮… 汽車強制加裝視野輔助系統

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
大車發生交通事故致死傷案件層出不窮。報系資料照片
大車發生交通事故致死傷案件層出不窮。報系資料照片

立法院院會今三讀通過「道路交通管理處罰條例第18條之1條文修正案」，新增汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者之罰則，未來汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，汽車所有人恐遭罰最高2萬4千元，行車視野輔助系統若在行車時無法正常運作，最高則可罰1萬8千元。

提案要旨指出，近幾年大型車輛如遊覽車、國道客運、大貨車及砂石車等發生交通事故致死、傷案件層出不窮，且根據內政部統計資料顯示，造成人員當場或24小時內死亡的交通事故中，近8年來大貨車及大客車仍是最高肇事車種，加上大型車輛駕駛人因視野受到車體設計所侷限的視覺盲點，致使大型車輛起步、變換車道或轉彎（向）時碰撞其他用路人的機率相當高，現行法律並無強制加裝視野輔助系統，因此明定大型車輛應加裝視野輔助系統。

第18條之1三讀後，汽車未來未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，處汽車所有人新台幣1萬2千元以上2萬4千元以下罰鍰，若行車紀錄器與輔助系統無法正常運作，且未於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人新台幣9千元以上1萬8千元以下罰鍰。

另外，未依規定保存第一項行車紀錄器之紀錄資料或未依規定使用、不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料者，處汽車所有人新台幣9千元以上1萬2千元以下罰鍰。

除未依規定保存第一項行車紀錄器之紀錄資料之行為外，汽車所有人違反其餘行為，應責令其參加臨時檢驗。至於第一項應裝設行車視野輔助系統之規格及車輛種類，由交通部定之。

事故 國道客運 立法院

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