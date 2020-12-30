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門諾醫院製作甜點月曆 失智患者吃得美味又健康
為提升失智症患者的飲食品質，門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心，結合營養師，推出烘焙甜點桌曆，挑選12道長輩喜愛的甜點，不僅改良配方比例，低糖又能攝取營養，更教導民眾利用家中現有的營養品加入甜點製作，讓長輩們不僅吃得開心也能吃得健康。
失智照護聯合服務中心主任王迺燕表示，忘記吃飯、不確定有沒有吃飽、忘記吞嚥、吃飯速度變緩慢、失去對食物的喜好、拒食等行為，都是失智症患者隨著病程發展而常見的症狀，如何挑起長輩的食慾，讓他們願意張口吃，對於失智症患者的照護顯得格外重要。
「再營養的食物，長輩不吃都沒有用」門諾醫院營養師張矞婷說，這本食譜的目的，以失智長輩願意吃、吃得下的食物為主。考量許多失智長輩偏愛甜食，因此首推甜點類食譜桌曆，特別挑選幾道懷舊甜點如黑糖糕、古早味雞蛋糕、紅豆卡士達米麵包等，期盼長輩在品嘗的同時，也能勾起兒時回憶。
在食材選用上，除了選擇低糖、低人工添加物的作法，還可將家中的營養品代替原本的水或牛奶，一方面減少營養品的浪費，融入甜點中，讓長輩們也吃得下營養品。
門諾壽豐分院長莊永鑣表示，烘焙桌曆食譜提供社區據點照顧服務員、家庭照顧者等，首批印製850份，除了已分送各據點外，歡迎有需要的民眾可至分院洽詢索取。
王迺燕說，除了甜點，門諾壽豐失智照護聯合服務中心團隊也正研發各種中西式與日式料理，以提高可口性與長輩的接受度，鼓勵長輩進食，延緩失能。
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