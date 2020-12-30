門諾醫院製作甜點月曆 失智患者吃得美味又健康

為提升失智症患者的飲食品質，門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心，結合營養師，推出烘焙甜點桌曆，挑選12道長輩喜愛的甜點，不僅改良配方比例，低糖又能攝取營養，更教導民眾利用家中現有的營養品加入甜點製作，讓長輩們不僅吃得開心也能吃得健康。

失智照護聯合服務中心主任王迺燕表示，忘記吃飯、不確定有沒有吃飽、忘記吞嚥、吃飯速度變緩慢、失去對食物的喜好、拒食等行為，都是失智症患者隨著病程發展而常見的症狀，如何挑起長輩的食慾，讓他們願意張口吃，對於失智症患者的照護顯得格外重要。

「再營養的食物，長輩不吃都沒有用」門諾醫院營養師張矞婷說，這本食譜的目的，以失智長輩願意吃、吃得下的食物為主。考量許多失智長輩偏愛甜食，因此首推甜點類食譜桌曆，特別挑選幾道懷舊甜點如黑糖糕、古早味雞蛋糕、紅豆卡士達米麵包等，期盼長輩在品嘗的同時，也能勾起兒時回憶。

在食材選用上，除了選擇低糖、低人工添加物的作法，還可將家中的營養品代替原本的水或牛奶，一方面減少營養品的浪費，融入甜點中，讓長輩們也吃得下營養品。

門諾壽豐分院長莊永鑣表示，烘焙桌曆食譜提供社區據點照顧服務員、家庭照顧者等，首批印製850份，除了已分送各據點外，歡迎有需要的民眾可至分院洽詢索取。