北醫體系人事異動 癌症專家邱仲峯接任北醫附醫院長

台北醫學大學附設醫院今舉行院長交接布達典禮，台北癌症中心院長邱仲峯接下北醫附醫第13任院長，而台北癌症中心則由北醫附醫副院長李冠德接任。邱仲峯長期投身癌症治療，北醫大預計明年完成精緻型質子治療中心，也將幫助北醫附醫打造專業癌症治療品牌。

邱仲峯從前院長陳瑞杰接下北醫附醫院長一職，邱仲峯曾任北醫附醫癌症副院長、北醫大管理發展中心主任及台北癌症中心院長，深耕癌症治療、安寧療護等領域，任內力推「個人化癌症精準醫療」與「癌症整合照護」，台北癌症中心院長任內於2020年完成「台北癌症中心大樓」建置，並規畫於2021年完成「精緻型質子治療中心」等重大建設。

接任台北癌症中心第三任院長的李冠德院長，曾任北醫附醫癌症中心主任、北醫附醫癌症及研究副院長等職務，深耕癌症治療多年。擔任北醫附醫副院長期間，大力推行細胞治療。北醫附醫於2018年經衛福部核准成為免疫細胞治療臨床試驗醫院，2019年成立「細胞治療中心」，並於同年獲准成為全台第四家可執行細胞療法的醫療院所。

北醫附醫前院長陳瑞杰卸任後，將延續北醫大醫療體系「以病人為中心」的理念，提出「以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮」三大核心價值，以「急重難罕」與「特色醫療」為雙主軸發展策略，邁向大學醫學中心的目標，同時積極將資訊科技導入醫療照護、就醫流程，全力打造智慧醫院。