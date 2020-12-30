快訊

少女們的青春！最後一間「DAZZLING蜜糖吐司」熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北醫體系人事異動 癌症專家邱仲峯接任北醫附醫院長

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學今舉行北醫附醫第13任院長交接佈達典禮，邱仲峯（右一）接任北醫附醫第13任院長。右起北醫附醫新任院長邱仲峯、台北醫學大學校長林建煌、台北醫學大學董事長張文昌、北醫附醫前院長陳瑞杰。圖／北醫附醫提供
台北醫學大學今舉行北醫附醫第13任院長交接佈達典禮，邱仲峯（右一）接任北醫附醫第13任院長。右起北醫附醫新任院長邱仲峯、台北醫學大學校長林建煌、台北醫學大學董事長張文昌、北醫附醫前院長陳瑞杰。圖／北醫附醫提供

台北醫學大學附設醫院今舉行院長交接布達典禮，台北癌症中心院長邱仲峯接下北醫附醫第13任院長，而台北癌症中心則由北醫附醫副院長李冠德接任。邱仲峯長期投身癌症治療北醫大預計明年完成精緻型質子治療中心，也將幫助北醫附醫打造專業癌症治療品牌。

邱仲峯從前院長陳瑞杰接下北醫附醫院長一職，邱仲峯曾任北醫附醫癌症副院長、北醫大管理發展中心主任及台北癌症中心院長，深耕癌症治療、安寧療護等領域，任內力推「個人化癌症精準醫療」與「癌症整合照護」，台北癌症中心院長任內於2020年完成「台北癌症中心大樓」建置，並規畫於2021年完成「精緻型質子治療中心」等重大建設。

接任台北癌症中心第三任院長的李冠德院長，曾任北醫附醫癌症中心主任、北醫附醫癌症及研究副院長等職務，深耕癌症治療多年。擔任北醫附醫副院長期間，大力推行細胞治療。北醫附醫於2018年經衛福部核准成為免疫細胞治療臨床試驗醫院，2019年成立「細胞治療中心」，並於同年獲准成為全台第四家可執行細胞療法的醫療院所。

北醫附醫前院長陳瑞杰卸任後，將延續北醫大醫療體系「以病人為中心」的理念，提出「以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮」三大核心價值，以「急重難罕」與「特色醫療」為雙主軸發展策略，邁向大學醫學中心的目標，同時積極將資訊科技導入醫療照護、就醫流程，全力打造智慧醫院。

癌症治療 北醫大 衛福部

延伸閱讀

白河刑事小隊長涉洩密調南市刑大 警：牽動後續人事

台灣豬識別之亂傳衍生人事異動 陳吉仲未回應

中芯人事異動消息頻傳 業界：經營策略可能轉向

中職／堪稱爆料大神 「鄉長」陳禹勳兩度發文皆成真

相關新聞

拚觀光！北市首推三貓行銷 柯文哲：貓空看夜景最漂亮

為了宣傳貓空、貓纜、動物園的三貓地區觀光，台北市長柯文哲今天到貓空地區體驗優人雲腳、品茗、並欣賞優人神鼓演出。柯文哲說，...

立院三讀／死傷層出不窮… 汽車強制加裝視野輔助系統

立法院院會今三讀通過「道路交通管理處罰條例第18條之1條文修正案」，新增汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者之...

門諾醫院製作甜點月曆 失智患者吃得美味又健康

為提升失智症患者的飲食品質，門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心，結合營養師，推出烘焙甜點桌曆，挑選12道長輩喜愛的甜點...

北醫體系人事異動 癌症專家邱仲峯接任北醫附醫院長

台北醫學大學附設醫院今舉行院長交接布達典禮，台北癌症中心院長邱仲峯接下北醫附醫第13任院長，而台北癌症中心則由北醫附醫副...

VOLVO柴油車誤加95拖回原廠 加油員全賠1月薪水+年終

柴油車與汽油車動力不同，油錢較便宜但不小心加成汽油絕對是出大事！因為會花很多錢維修。有一位加油站女員工近日工作時，把客人的VOLVO柴油車加進95，整台車只好拖回原廠，維修初步報價3~4萬...

臉書、IG電子菸充斥 吸引兒少害健康

「業者透過網路大量散播電子菸資訊，恐吸引青少年購買，進而損害健康！」國健署30日公布研究結果指出，網路上有283個社團/粉絲專頁、超過19萬則I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。