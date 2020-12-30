臉書、IG電子菸充斥 吸引兒少害健康

「業者透過網路大量散播電子菸資訊，恐吸引青少年購買，進而損害健康！」國健署30日公布研究結果指出，網路上有283個社團/粉絲專頁、超過19萬則IG貼圖含各種電子菸訊息，且持續成長中；零用錢多寡與電子菸使用有正向關係，家長應多關心孩子使用零用錢的情形。

網路電子菸資訊多

世新大學新聞學系教授鍾起惠指出，根據2020台灣網路報告，12至25歲上網率為98.4%至100%，其中使用率最高的網路服務項目分別為社群論壇（95.6%）、即時通訊（90.2%）及影音/直播（87.4%），因此業者為吸引青少年使用電子菸，除設計酷炫多種口味，也透過這些平台大量散播電子菸資訊，但隻字不提對健康的危害。

「以電子菸等關鍵字在臉書搜尋，可發現多達283個社團/粉絲專頁含有電子菸訊息。」鍾起惠表示，進一步點閱內容，發現多數粉絲專頁為電子菸實體商店經營，用來推廣產品；IG也是另一個電子菸品展示平台，調查發現，電子菸在IG已有19萬8000則貼圖，半年內增加了3萬5000則，多是圖樣精美的瓶裝菸油照片，或是網友吸菸製造出各式煙圈煙霧的影片。

錢多寡和抽電子煙正相關

另外，根據國健署2019年青少年吸菸行為調查，平均每月零用錢4500元以上的國中生和高中職生，電子菸使用率分別為10.8％以及15.2%，沒有零用錢的國中生和高中職生，電子菸使用率僅1.5％以及3.1%，顯示青少年零用錢支配和電子煙使用率有正向關係。

小兒科醫師陳木榮指出，電子煙不同於傳統菸品，是採用煙油，可加入不同口味，吸食裝置的形狀也多樣繽紛，業者以這些特點去吸引年輕族群；即使電子菸宣稱無尼古丁，但也會有甲醛和乙醛，都有致癌性，也有部分業者宣稱電子菸裡都是合法添加物，但缺少呼吸道毒害測試，吸進去可能增加致癌風險。

國健署副署長吳昭軍表示，根據過去檢測結果，電子菸其實8成都含尼古丁，甚至也含有毒品，可能被添加很多東西，呼籲家長多關心孩子上網狀況、避免孩子被網路迷惑而使用電子菸，並表示對於管制法源不足問題，會努力推動修法。

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