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拚觀光！北市首推三貓行銷 柯文哲：貓空看夜景最漂亮

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了宣傳貓空、貓纜、動物園的三貓地區觀光，台北市長柯文哲今天到貓空地區體驗優人雲腳、品茗、並欣賞優人神鼓演出。記者林麗玉／攝影
為了宣傳貓空、貓纜、動物園的三貓地區觀光，台北市長柯文哲今天到貓空地區體驗優人雲腳、品茗、並欣賞優人神鼓演出。記者林麗玉／攝影

為了宣傳貓空、貓纜、動物園的三貓地區觀光，台北市柯文哲今天到貓空地區體驗優人雲腳、品茗、並欣賞優人神鼓演出。柯文哲說，北市府要將貓空、貓纜、大貓熊串起來，柯文哲也推薦貓空地區，是台北市看夜景最漂亮地方，尤其現在疫情不能出國，國內旅客可以到三貓地區走一走。

柯文哲說，台北要成為文明城市，就要將文化、生態一同結合。貓空是台北大縱走起點，不僅有廟宇、更是過去台灣茶葉產業產地；至於貓纜之所以會虧損，就是因為貓纜是全世界最便宜的纜車，太便宜了當然會虧本；至於台北市立動物園則是全東亞最大動物園；加上國際知名的優人神鼓，北市府目標是要將三貓資源串起來，讓台北市成為豐富生態、文化的真正國際友善城市。

台北市副市長蔡炳坤表示，三貓有許多的新建設及舊元素，北市府將跨局處整合三貓相關資源，市府明年會推出一系列活動，希望透過活動帶來人潮拚國旅。

觀光傳播局副局長李麗珠表示，為促進三貓地區的觀光發展，北市府將向國人推薦三貓的旅遊特色，明年度規劃五場系列主題活動，邀國內民眾一起來三貓地區體驗「雲腳貓空」、「優人神鼓演出」、「品茗-木柵鐵觀音茶」、「森響-山林蔬食」等。

李麗珠說，北市府會積極打造三貓成為北市觀光亮點，並結合旅行社推出三貓遊程。明年度一連串的活動，包括三月「春之行，跟著優人雲腳貓空」、四月「茶千人茶席輪空品茗」、五月「新福趣-茶園逸境茶山健行」、七月「夜包星-夜玩台北尋找菌空最亮的那顆星」、八月「童樂會-動物野望在「走靜猫空」。

北市 貓纜 柯文哲

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