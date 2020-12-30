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就差一點！電梯防疫包膜 視障者摸不到點字

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台灣推出各項防疫措施，包括經常在搭乘電梯時，可以看到電梯按鈕用透明塑膠膜蓋住。記者潘才鉉／攝影
台灣推出各項防疫措施，包括經常在搭乘電梯時，可以看到電梯按鈕用透明塑膠膜蓋住。記者潘才鉉／攝影

針對疫情，台灣推出各項防疫措施，包括經常在搭乘電梯時，可以看到電梯按鈕用透明塑膠膜蓋住，利於清潔人員消毒，但卻因為許多塑膠膜都覆蓋住視障者的點字，使得視障者在疫情之下生活難度增加，中華民國視障者家長協會祕書長藍介洲表示，希望貼膜不要遮住點字，而改將塑膠膜裁切為長條狀，只貼到按鍵的部分，將點字區域留給視障者使用。

議員耿葳日前表示，接到視障者陳情許多公共場所貼上塑膠膜之後，點字也全被封在膠膜裡。中華民國視障者家長協會祕書長藍介洲表示，由今年三月開始就收到不少視障朋友的反映，電梯點字遭到塑膠膜覆蓋，影響障礙者樓層判斷，協會早已向政府單位反映，但這並非政府可著手管制，需要靠業者自行改善。

藍介洲說，點字被遮住之後，對於視障朋友的難處在於，若是視障者在不熟的環境，初次搭乘電梯時，無法獨自操作，需要旁邊的乘客協助；若是視障者是在熟悉的環境則是可以依照他的記憶，慢慢數來找到開關鍵以及想去的樓層，再者，若是視障者將來要長期進出該地點，則需要請人引導，協助記憶按鍵的位置，以利後續可以獨自使用。

但不論何種情況，都使得原本的點字設計形同虛設。因此，藍介洲呼籲，各大公共場所為求防疫，在電梯貼膜並沒有問題，但希望貼膜不要遮住點字，而改將塑膠膜裁切為長條狀，只貼到按鍵的部分，將點字區域留給視障者使用，也強調點字對於視障者的必要性，希望業者能一同改善。

視障 電梯 疫情

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