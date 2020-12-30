盤點交部今年施政績效 南迴電氣化通車、Uber落地納管

交通部今天說，與所屬各機關今年秉持部長林佳龍「人本交通」的核心價值，以「安全、效率、品質、綠色」四大施政主軸，持續強化交通安全管理，提升交通運輸效率，精進交通服務品質，同時落實綠色人本交通，為朝向「與民同行，連結共好」的目標共同努力。

在「安全」施政主軸方面，交通部說人本是不變的主軸，安全是最高的目標，交通部精進道路安全作為主要有，研提七大改善措施優先從路口安全著手強化交通事故防制，今年首辦交通安全周，並規畫每年9月第三周為交通安全周。交通部重視鐵道、橋梁、飛航及海運安全，已強化鐵路行車安全及健全安全制度，完善飛航安全管理制度與遙控無人機管理規定，以及落實航行安全管理，此外，為強化全國橋梁安全管理，南方澳大橋重建工程已於7月16日開工，以2022年10月完成重建工程為目標，另核定15億元協助地方橋梁加速改善，目前已完成檢測35座、改建12座橋梁。

在「效率」施政主軸方面，交通部說南迴鐵路電氣化工程已於12月20日通車，在西部高鐵、東部快鐵架構下，積極推動高鐵延伸屏東、高鐵延伸宜蘭，宜花東快鐵化、南迴雙軌快鐵化等四項鐵路提速計畫，以及基隆捷運與台鐵海線雙軌化等兩項容量擴充計畫，全國高快速鐵路網循序發展完成後將以6小時串聯環島旅途運輸，讓偏鄉不再是偏鄉。在公路建設部分，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫已於去年12月23日全線通車、台9線蘇花公路山區路段改善計畫已於1月6日全線開放通車、西濱快速公路後續建設計畫已於1月22日全路段通車，三大公路建設計畫均已完工通車，提升環島公路網服務水準。

在「品質」施政主軸方面主要有，交通部說持續推動航空、海運建設與營運發展，空運部分預計在2040年前投入5,822億元 以均衡發展思維建構國家多元門戶，落實安全韌性、擴量增值、多樣服務、相容合作、創新永續經營之發展目標；海運部分依據行政院2016年核定「國際（內）商港未來發展及建設計畫（2017到2021年）」辦理港埠建設，總經費約502億元，以整合國際商港港群資源，構建全球航運網路、永續經營環境，並維持國內商港既有客貨運輸需求，帶動觀光產業發展，另已擬定「藍色公路十年計畫」擘劃我國藍色公路未來發展藍圖，發展藍色公路與離島交通。此外，積極推動交通科技產業會報，發布交通科技產業政策白皮書，成立海空港綠能關聯產業小組及氣象產業小組，並推動智慧運輸系統發展建設。在路運部分，以旅客至上的創新治理，讓Uber落地納管，提供民眾更多元的計程車服務。

在「綠色」施政主軸方面，交通部說努力推動綠色運輸，已訂定電動大客車示範型計畫，預估未來10年可帶動國內產值1,700億元效益，並提供5萬6,000個就業機會，後續將配合政府國產化政策共同打造電動大客車國家隊，提供交通科技產業發展必要的資源、輔導及商機媒合。並持續落實國際商港空污防制，以及配合政策推動離岸風電綠色能源發展。

另為改善偏鄉地區交通問題，交通部積極推動幸福巴士，目前已有99個鄉鎮區共242條路線推動，偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率也由2016年70%提升至86.84%；為持續推廣幸福巴士及促進永續服務，今年更推動幸福巴士2.0示範服務，藉由科技平臺導入應用整合當地運輸資源，並鬆綁相關法規，有條件導入民間自用車，強化在地人服務在地人。