寒流來襲！ 溫泉業者推優惠搶泡湯商機

冬季來臨，今年跨年更寒流來襲，成為泡湯好時機。為搶攻國旅市場，北投溫泉飯店業者「大地酒店」推出搭高鐵共折抵2500元的房費優惠。高雄市觀光局攜手區公所和業者推出「平日住宿六龜送遊程」，有一日遊、二日遊優惠補助方案。

北市府推出「台北加碼GO」自由行補助活動共計有10萬名額，分為12月24日至2021年1月31日、2021年2月1日至3月7日兩階段，預估也將提供北部國旅市場空間，也增加中南部民眾北上旅遊動機。

除北市府補助計畫外，為增加平日住房率，去年拿到五星級飯店評鑑的北投大地酒店，也推出持高鐵票根來館住房，房費可折抵1500元，或館內川湘與義法料理、日式精緻小火鍋等3家餐廳消費可折抵2000元的「搭高鐵遊北投」專案。

中南部民眾搭高鐵北上到北投大地酒店訂房，同時搭配「台北加碼GO」補助專案，由政府補助折抵飯店房費1000元，再加上業者優惠，共可折抵2500元房費。

大地酒店總經理官振朝表示，北投是「台灣溫泉的原鄉」，充滿人文與歷史感，希望吸引南部民眾來北投頂級溫泉飯店，體驗古老的溫泉鄉文化。

高雄市觀光局也鎖定冬季泡湯商機，邀中北部民眾到六龜住宿泡湯，並體驗六龜區獨特的山城魅力。