最有時光感的《年記》暖心上市 報時光與尖端出版聯手企劃

「那年我與國父紀念館一起出生」 跟著張哲生與馮翊綱等台灣本土創作者走入1960-1975年代…… 1960年代沒有加長禮車接待外賓竟然是人力車 百年時尚「明星花露水」以前的廣告竟然長這樣

老照片與跨界作家們激發火花

當懷舊變成風潮，聽老照片說故事。

《年記》系列書籍是由致力剪輯聯合報精粹的「報時光」與尖端出版集團聯合企畫，從1960～1975年每個年份挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文而成的「老照片新文集」，16位作者包含相聲大師馮翊綱、懷舊達人張哲生、出版多本暢銷書的導演李鼎、童書、青少年讀物作家王淑芬、東華大學華文文學系教授楊翠、文壇知名作家郝譽翔、凌性傑、李長青等人。

說起與《年記》系列特殊緣分，1960年出生的歐銀釧，那一年中華商場前身的違建棚屋被拆除，準備興建，商場正等待傳說中的魔術師。

1961出生的王淑芬，這一年是第一個人類進入太空，開啟空間上的更大自由；同時間，柏林圍牆卻開始建造。她寫下「人類的矛盾與兩難，往往是自找。」如此註解。

1968年出生的顏艾琳，在出生那年9月下旬「艾琳颱風」襲臺，重創臺北市跟中南部農業。報戶口時她的父親突發奇想，以颱風為其命名。

1970年出生的李鼎，在收到邀約信的第一時間以為是詐騙信，卻在後續收到的老照片裡發現了家人。

聽時光說故事

從2020年回顧歷史，也赫然發現，1960年正是上一個庚子年，而發生在今年的大事件之一，因新冠肺炎疫情導致東京奧運停辦，原來史上竟有三次停辦奧運的記錄。此外，現代人難以想像的「養女向養女協會哭訴陳情」、「急售兒女、治療老婆」彷彿電影情節，都在當時社會真實發生。

這16本《年記》裡的老照片，是報時光從聯合報資料庫「一千萬張新聞照片」中所挑選。每張老照片歷經數十年時間，能再次展現實屬不易。書中也記錄不少已經消失卻又在近年受到關注的事物，包括「中華商場」在系列作品裡，就以不同視角與切入點，出現不下十次。還有已拆除的臺北市中華路陸橋、西門圓環，透過年記可看到當時的繁華與興盛。書中並收錄具有懷舊氛圍十足的老報廣告，近六十年前的隆鼻和壯陽廣告，還有知名影星鄧麗君、奧黛麗赫本、凌波等人的廣代代言。另外「這一年有什麼誕生了」收錄了當年具代表性的的新生事物，讓那些令人留戀令人懷念的美好時光，重新躍然紙上。

1960-1975《年記》新書簡介

█關於年記系列

由報時光與尖端出版聯合企畫，每個年份挑選30組具有時代感以及代表性的老照片，邀請當年出生的作者撰文而成的攝影文集，並收錄具有代表性的聯合報廣告以及新生事物，讓那些令人留戀令人懷念的美好時光，躍然紙上。

█設計概念與裝禎

每一張老照片歷經了數十年時間，能再次展現實屬不易。這些照片或許是底片翻攝或相紙掃描，帶有略為泛黃的色彩、斑點或刮痕等歲月痕跡，卻都真實地記錄了當下那一刻的時空。

以大面積留白並搭配簡潔的設計感，力求完整展現每張照片的狀態。內頁採用韓國進口厚磅美術紙，印刷後每張內頁皆以水光加工保護紙張與畫面。

內書封以厚灰紙版帶出濃厚的復古感，書衣的設計，圖騰從日常中取材，並以雙色的撞色視覺感展現時間與空間各自獨立又互相融合的概念。

█年記系列作品

★年記1960：時光的線條／歐銀釧★年記1961：誰在路上走著／王淑芬★年記1962：一個時代的誕生／楊翠★年記1963：或許，不只三十個短篇／陳輝龍★年記1964：隨人解讀／馮翊綱★年記1965：捕魚和寫詩之間／李進文★年記1966：交換日常／嚴忠政★年記1967：時空咖啡廳／張萬康★年記1968：走慢的時光／顏艾琳★年記1969：流動的夢境／郝譽翔★年記1970：原來是今日／李鼎★年記1971：風靡宇宙的復刻版／洪凌★年記1972：記憶裡的前塵／張哲生★年記1973：與童年重逢之地／徐國能★年記1974：飄浮的時光／凌性傑★年記1975：與這個世界／李長青

【報時光品牌】

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巴拿馬華僑嘉年華會皇后嚴麗群，由她的媽媽和兩名姨母陪同，二十二日抵台，做為期四天的訪問行程。1960/7/22 陳明輝 圖\尖端出版