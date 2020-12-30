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北市跨年晚會禁飲食 4超商防疫出招 「智FUN機」、行動車出動

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎戰疫情與低溫考驗，萊爾富推出期間限定快閃優惠，商品最低享買1送1起，防疫兼具保暖的蓄熱衣、暖暖包、抗菌濕巾限時優惠中。圖／萊爾富提供
迎戰疫情與低溫考驗，萊爾富推出期間限定快閃優惠，商品最低享買1送1起，防疫兼具保暖的蓄熱衣、暖暖包、抗菌濕巾限時優惠中。圖／萊爾富提供

今年台北市跨年晚會與台北101煙火將照常舉辦，但為了配合中央防疫規定，採總量管制、分區分流，人數上限調降至8萬人，且民眾進入管制區需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯（名）制始可入場，並強制全程佩戴口罩、禁止飲食（補充水份除外）。以往跨年晚會周邊超商門市皆會因應跨年人潮設置攤位販售飲食，今年7-ELEVEN、全家便利商店為了配合防疫，確定取消行動攤位，更於門市加強防疫機制，讓民眾出門買得更安心。

今年7-ELEVEN針對跨年周邊門市加強5大防疫機制，包括增加人力宣導確實佩戴口罩，適時進行來客人流管制、店內設置防疫商品專區、公共區域定時消毒，並準備酒精提供民眾手部清潔消毒、門市人力分工，現調飲品由專人製作，避免結帳接觸、鼓勵民眾使用非現金支付結帳，並於台北市府轉運站內設置的「智FUN機」從常溫的零食、糖果到冷藏的三明治、御飯糰、鮮乳、茶飲等商品，滿足隨買即走的需求。而7-ELEVEN各門市也強化暖暖包、防疫用品、水、常溫飲料等商品，皆較平日增加2～3倍的備貨量。

全家便利商店目前沒有規劃跨年活動周邊擺攤，針對每年跨年的一級戰區、台北市信義區的店舖，也將備貨量、人力倍增5～10倍，其中瓶裝水備貨比平常多15倍、口罩將比平常多出百倍的貨量。

萊爾富今年特別於北市信彩店結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區供有需求的民眾使用，為落實防疫政策，避免過多公共機台接觸，萊爾富也增加5～10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，以專人協助滿足民眾購物需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，如咖啡機台、熱食機台、外賣區等，現場也備妥近400盒萊禮生醫的萊潔醫療防護口罩（1盒50入，售價399元），滿足現場跨年民眾需求。

OKmart信義商圈門市跨年將加碼備貨5倍，並將去年跨年好評如潮的OKmove行動超商開到不在管制區內的吳興街景聯門市旁，現場除販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔外，更新增醫療用口罩、酒精及濕紙巾等防疫相關商品專區，預估業績可成長5倍。

台北市府轉運站內設置的7-ELEVEN「智FUN機」，滿足跨年人潮隨買即走的需求。圖／7-ELEVEN提供
台北市府轉運站內設置的7-ELEVEN「智FUN機」，滿足跨年人潮隨買即走的需求。圖／7-ELEVEN提供
OKmove行動超商將於跨年夜進駐信義商圈。圖／OKmart提供
OKmove行動超商將於跨年夜進駐信義商圈。圖／OKmart提供
全家會員於12月31日至2021年1月3日推出隨買跨店取享指定Let’s café、私品茶限時第2杯11元優惠。圖／全家便利商店提供
全家會員於12月31日至2021年1月3日推出隨買跨店取享指定Let’s café、私品茶限時第2杯11元優惠。圖／全家便利商店提供

跨年晚會 口罩 酒精

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