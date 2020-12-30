銀色世界出現！ 太平山氣溫驟降霧淞先來了

強烈寒流今壟罩北台灣，海拔2000公尺的太平山莊，今下午三時許左右氣溫降至零下3度，但相較清晨山區水氣充足，今天午後山上颳起強風，園區反而缺少降雪必備的「水氣」，目前山區仍未降下瑞雪；不過，往山上的宜專1線24公里處，因氣溫低，出現霧淞現象，整片綠色山林蛻變為銀白色世界。

今年強烈寒流，羅東林管處依據往年經驗，預估太平山園區海拔1000公尺以上區域，若氣溫降至0度，且水氣充足，都有機會降下瑞雪。

因氣溫驟降，羅東林管處憂心路面結冰造成危險，今下午2點起，不再開放未入住太平山莊旅客入山，園區也展開勸離工作，呼籲未住房旅客盡早下山。

羅東林管處說，太平山莊無提供賣雪鏈、裝雪鏈、租雪鏈服務，若遇雪期但中午前無法入山，建議不要入園，下午2點後全面管制車輛進入雪區；雪期期間下午2點後不開放遊客入園，若無住宿在太平山莊，也會展開勸離工作。