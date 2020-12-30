陽明山二子坪、大屯山下雪了？ 陽管處公開即時影像

寒流來襲，中央氣象局指出，目前台南以北平地測站均破今年入冬最低溫，大屯山、太平山溫度已達下雪標準，若水氣達到一定濕度就會降雪。

根據中央氣象局資料顯示，截至下午3時陽明山國家陽明山遊客服務中心氣溫為7度、降雨機率50%、相對濕度87％，現場十分寒冷。

為了讓掌握陽明山、大屯山等地下雪情況，陽明山國家公園也設置多支監視器，從即時影像可以看到，四處因下雨霧氣瀰漫，上山等雪民眾均穿著厚重保暖衣物及手套帽子，下午近4時已有不少車輛停進二子坪停車場。

不少期待下雪的網友也在臉書各大官方網頁掌握，但有民眾在陽明山臉書粉絲團及發現陽明山臉書粉絲團，發出一張二子坪停車場積雪照片，發布者表示該照片是Line群組傳播，不確定真實性；另外，也有民眾指出大屯山也有下雪的跡象。

對此，陽管處表示，現在山上氣溫急降，但水氣也減少不少，目前還沒有降雪的情況。網路上有謠傳二子坪下雪的錯誤資訊，甚至用舊照片讓大家誤以為陽明山已被白雪覆蓋，「但其實沒有喔～」民眾可以上陽明山國家公園官網觀看即時影像。