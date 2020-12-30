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VOLVO柴油車誤加95拖回原廠 加油員全賠1月薪水+年終

聯合新聞網 / 綜合報導
加油情境示意圖。圖／Ingimage
加油情境示意圖。圖／Ingimage

柴油車與汽油車動力不同，油錢較便宜但不小心加成汽油絕對是出大事！因為會花很多錢維修。有一位加油站女員工近日工作時，把客人的VOLVO柴油車加進95，整台車只好拖回原廠，維修初步報價3~4萬，女員工無奈說「1個月的薪水和年終全都賠進去了！」，不過認錯態度得到大多網友讚賞「很負責任」。

加油站女員工29日在「爆怨公社」臉書社團發文抱怨自己，「再3天就要跨年了，今天出了一個大包」，女員工自述，不小心把一台VOLVO的柴油車加成95汽油，於是整台車拖回原廠處理，初步報價約3至4萬元，苦嘆「1個月的薪水和年終全都賠進去了！！要吃半年的土…」。

女員工檢討自己寫道，「因為不管是車主說錯還是我聽錯，油箱口都寫著大大的『請加柴油』，所以是我的問題」，她當下第一時間發現加錯油，有馬上向車主認錯道歉，並承諾賠償相關損失。她安慰自己「算了，今年的衰運就全部留在今年吧！也只能這麼想了！」。

網友們見狀說「沒有區分柴油島汽油島？只要沒發動，應該抽油就可以了！」，還有人安慰說「「3、4萬算還好了，之前有人柴油車加錯油維修費20左右！」、「還好有熄火加油，如果沒發現車子發動了就賠大條的⋯⋯」。

不少人讚賞女員工認錯態度，「願意賠償！負責任的行為！加油明年會更好」、「你很棒，肯負責的態度會讓你以後獲得更多的」，甚至建議該名女員工以後加油可以複誦一次給車主確認。

柴油車 加油站 爆怨公社

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