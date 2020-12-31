邁進全力拚觀光 打造高雄旅遊品牌

高雄市政府觀光局近期辦理許多秋冬遊行銷活動，如高雄肉燥飯爭霸賽、雄冬好玩、國旅團客引客方案、月世界遊客中心開幕、愛河啤酒花園、愛河假日主題市集等政策及行銷活動，效果卓越，在山海河港的城市魅力與各觀光產業及市府團隊的齊心努力下，使得高雄觀光市場在疫情期間，於下半年展現強勁復甦。

高雄秋冬團客旅遊夯，企業優惠申請反應熱烈高雄市政府觀光局於11月初結合本市觀光業者，共同推出國旅團客引客方案，匯集近20個國民喜愛的觀光產業提供破盤優惠價，已受理逾50團申請，突破3,400名旅客，限量1500張一卡通贈品已申請完畢。觀光局因市場反應熱烈，企業優惠方案延長至110年3月31日截止。鼓勵更多國內各大企業團體單位申請，來高雄體驗優質的會展觀光服務。

月世界遊客中心開幕，來去惡地品美味。高雄月世界向來以惡地泥岩地形聞名全台，高雄市政府觀光局為旅客全新打造的月世界遊客中心已於11月盛大開幕，優質的休憩環境使得單月到訪人次成長翻倍，遊客來到月世界可先到遊客中心服務台諮詢相關旅遊資訊，接著到地質公園欣賞惡地泥岩地貌，再到遊客中心一樓小農市集與二樓田寮農會展售中心挑選特色伴手禮及在地食材風味餐。

圖／高雄觀光局 提供

雄冬好玩！高雄觀光影片齊發，網路聲量破表！高雄市政府觀光局特別邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，並拍攝觀光主題影片，甫推出立刻吸引超過30萬人關注；另外為讓更多年輕人能夠更瞭解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來全台知名YouTuber接力拍攝不同主題路線觀光影片，由日籍IKU老師走訪鹽埕區、美籍小貝體驗美濃杉林等山城文化、宅男女神解婕翎則帶大家體驗海線遊程，再由波特王介紹六龜、寶來溫泉等特色景點，線上瀏覽人次及觸及人數加總已超過百萬人次。

圖／高雄觀光局 提供

愛河假日主題市集+愛河啤酒花園美食x音樂x購物一次滿足位於愛河電影館前歐美鄉村風格的露天「愛河啤酒花園」於11月正式開幕，民眾可在愛河畔熱鬧音樂中放鬆心情大啖美食、美酒，例如巴伐利亞餐、德式豬腳等美食下酒菜，此外，愛河假日主題市集自10月重新開張以來，已舉辦「艸食祭」、「霓虹派對」、「愛河聖誕派對」等主題活動，吸引眾多遊客拍照打卡，總計約有50萬人次參與。

高雄市政府觀光局及農業局應全國肉燥飯愛好者的殷殷期盼，搶先全台辦理2020高雄肉燥飯爭霸賽，藉以推廣國產豬肉與高雄特色農特產食材，歷經嚴謹的評比選出十大肉燥飯店家，藉由肉燥飯的美味將帶動另一波高雄美食觀光，讓民眾可來高雄過暖冬、嘗美食、賞美景、泡好湯。

觀光局配合市府舉辦「2021跨百光年」跨年系列活動，由壽山動物園推出「夜宿動物園跨百光年光雕派對」，特別於12月31日開放露營，除了露宿動物園，參與夜間生態導覽外，另從壽山觀賞高雄國際港夜景，及高雄絢麗百光年─雷射燈光秀，要風光迎接下個一百年，歡迎各地遊客來高雄走走！更多相關訊息歡迎上高雄旅遊網查詢！( https://khh.travel/ )(高雄市政府觀光局廣告)