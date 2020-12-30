RIMOWA拓展台灣市場版圖 進駐新北板橋大遠百開新店

豪華行李箱品牌RIMOWA重返台灣市場後，就動作頻頻，先於內湖打造全新維修服務中心；11月則挑戰一級商圈插旗寶麗廣塲（Bellavita）開設專賣店。而趁著年末購物熱潮與高討論度的前提下，RIMOWA進駐新北板橋大遠百，成立在台的第二家專門店。

RIMOWA在新北板橋大遠百的專賣店，也是品牌在更換代理商後的第二個銷售據點，佔地約21坪，比起11月開幕的專門店更大。品牌透露會在短時間連續開張新店，是觀察到即使受到疫情影響，國旅的風氣依舊興盛，因此與總部溝通後，順利拍板定案，也是目前RIMOWA少見依舊能在國境關閉的同時，成立新專賣店的地區之一。新北板橋大遠百RIMOWA專賣店，延續了現代感的外牆和室內空間配置，設計上從招牌行李箱的溝槽式外觀取材，利用弧線、清楚劃分動線，搭配簡約含蓄的色調，呈現品牌獨特標記。

由於佔地面積較大，所以RIMOWA在新北板橋大遠百的專門店中，特別設置了顧客服務中心。圖／RIMOWA提供

全新據點同樣展示甫上市的Original Camouflage特別版登機箱，以及Original、 Classic、 Essential及Hybrid等四大經典系列，讓新北消費者能就近選購。值得一提的是，由於佔地面積較大，所以RIMOWA在新北板橋大遠百的專門店中，特別設置了顧客服務中心，協助處理部分的維修需求，例如滾輪與手把更換、維修密碼鎖服務。而在雙北地區之外的消費者也不用難過，從即日到2021年的5月底，RIMOWA也在台中大遠百，成立了期間快閃店，同樣提供部分經典行李箱、配件，讓中台灣的民眾也能重新定義旅行方式。