象山清潔員驚曝像蜘蛛人般撿垃圾 網友氣：民眾素質真無言

一年一度的台北101煙火，今年並未因新冠疫情而停止施放。然而年年最佳觀賞及拍攝景點：象山，每到了12月31日，總是擠滿想好好欣賞101煙火的民眾，但若是邊欣賞煙火還順便製造垃圾，則苦了這名象山清潔員，得要化身蜘蛛人利用繩索攀爬的方式，才能順利撿完大家順手扔下的垃圾。

一名網友在「爆廢公社二館」PO出一則影片，內文寫著：「您若來象山看煙火，卻把垃圾往下丟，我就必須攀繩下去撿。」表示跨年夜的101煙火又快到來，在這最佳觀賞視野象山，「我不是放煙火的人，我是撿垃圾的人」，影片畫面是原PO沿著山壁利用繩索爬下，才將被丟棄在草叢間的垃圾撿回，影片PO文並寫道：「寶貝...妳說在這裡看煙火很美，妳許下了願望，純淨無痕山林，我努力在實踐妳的願望。」

網友見文紛紛表示，該名象山清潔員「你辛苦了！請大家把自己的垃圾帶走！」、「你才是台灣最美麗的風景！」。針對民眾習慣在觀看煙火時亂丟垃圾，有網友氣：「台灣人的素質真是無言」，也有網友建議，或許在步道沿途可以在多處設置垃圾桶，是否就能減少民眾亂丟垃圾的現象；但有網友回應，若是放置垃圾桶，「爬山的人就把家裡垃圾拿來丟了！」多名網友懇請民眾欣賞完煙火也將手中的垃圾帶下山或帶回家丟，不要給清潔員製造更多不便。