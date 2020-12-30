快訊

元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華郵政明年1月4日起推寒假學生包裹優惠 紙箱免費贈

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供

為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，中華郵政公司今天宣布，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤；另各地郵局亦提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。

中華郵政公司表示，該活動僅適用於國內包裹服務，不適用於國外寄送，凡於活動期間內預繳郵資者，即免費贈送學生包裹專用紙箱（數量有限，送完為止），每件依紙箱大小分別收取郵資70元或100元；自備紙箱者，每件收取郵資125元，交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件，正、影本皆可，包裹上之收、寄件人姓名須與所提供之證件相同。

另為方便交寄，中華郵政說，活動期間內亦提供上門收件服務，歡迎於周一至周五（非假日）上午8時至下午5時30分電話預約收件，詳細優惠訊息請至中華郵政全球資訊網查詢，歡迎多加利用。

此外，為協助在地小農行銷，中華郵政公司說於i郵購「關懷農產行銷專區」，依時令推出當季優質農特產品，今年首度與美濃木瓜小農合作，自即日起至明年3月23日止，於i郵購推出「高雄美濃－濃農瓜情禮盒」，每盒10台斤原售價750元，產地直送優惠價只要500元（外島恕不遞送），每售出1盒即捐助10元予高雄美濃地區公益團體。

中華郵政公司表示，該次合作的木瓜小農，強調安全用藥，種植的「五溝黃」木瓜，果型明亮搶眼，果肉厚實飽滿，香甜味美，食用後唇齒留香，農作物均通過農藥檢測合格，具產銷履歷認證，且投保2,000萬元產品責任險，歡迎至i郵購關懷農產行銷專區購買或洽各地郵局代訂購。

中華郵政公司說，協助在地小農推廣農特產品不遺餘力，憑藉著優異的服務品質和綿密的配送網絡，透過多元行銷管道，提高產品宣傳曝光度，藉此保障農特產品價格及銷售量，不易被中間盤商剝削，並讓郵愛深入社會各角落，深獲各界肯定，也邀請民眾以行動力挺臺灣優質農特產品。

中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為協助在地小農行銷，於i郵購「關懷農產行銷專區」，依時令推出當季優質農特產品，今年首度與美濃木瓜小農合作。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司為協助在地小農行銷，於i郵購「關懷農產行銷專區」，依時令推出當季優質農特產品，今年首度與美濃木瓜小農合作。圖／中華郵政公司提供

中華郵政 美濃 寒假

延伸閱讀

郵局寒假學生包裹優惠贈紙箱 110年1月4日起跑

中華郵政挺小農 i郵購關懷農產行銷首推美濃木瓜

寒假旺季到 遊戲族群8檔盤中漲停

嘉縣大埔美郵局開幕 吳宏謀：郵局好厝邊營運不計成本

相關新聞

象山清潔員驚曝像蜘蛛人般撿垃圾 網友氣：民眾素質真無言

一年一度的台北101煙火，今年並未因新冠疫情而停止施放。然而年年最佳觀賞及拍攝景點：象山，每到了12月31日，總是擠滿想好好欣賞101煙火的民眾，但若是邊欣賞煙火還順便製造垃圾，則苦了這名象山清潔員，得要化身蜘蛛人利用繩索攀爬的方式，才能順利撿完大家順手扔下的垃圾。

開第一槍！ 「抗疲勞」健康食品 小老鼠不用再被操到死

健康食品想要取得小綠人標章，才能宣稱其功效。但要拿到認證通常需透過動物實驗證明，因此屢遭動保團體批評太殘忍。衛福部食藥署...

中華郵政明年1月4日起推寒假學生包裹優惠 紙箱免費贈

為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，中華郵政公司今天宣布，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹...

台灣機場櫃檯放「卡拉OK麥克風」 外國人驚：一起K歌嗎？

2020年受新冠肺炎疫情影響，航空業、觀光業營收慘澹，「機場」場景也頓時消失在旅客的記憶中。然而，《紐約時報》駐台記者何貴森（Chris Horton）日前指出，他在機場辦理登機手續時，意外發現常見的卡拉OK麥克風出現在服務台上，讓不少外國網友看了相當驚奇。

北捷翁倒地滲血！熱心男CPR「手染血」 16歲高中生接力搶命

北捷龍山寺站昨（29）晚驚傳一名老先生於車站月台內失去意識，疑因撞擊力道不小導致頭部滲血。幸好當時一名熱心的柯姓男子見狀後立即上前進行CPR急救，隨後另一名16歲高中生也急忙接力搶救，善舉曝光後獲得許多網友讚賞。

台為防疫「電梯貼塑膠膜」 醫曝研究數據：恐延長病毒殘留時間

近日新冠疫情因英國出現變種病毒再度擴大，台灣也再次嚴加關注社區防疫問題，然而有醫師指出，現行防疫手段中，部分地區會在公共電梯的按鈕上覆蓋防疫用塑膠膜，這種方式「恐怕會延長病毒殘留的時間」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。