中華郵政明年1月4日起推寒假學生包裹優惠 紙箱免費贈

為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，中華郵政公司今天宣布，明年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤；另各地郵局亦提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。

中華郵政公司表示，該活動僅適用於國內包裹服務，不適用於國外寄送，凡於活動期間內預繳郵資者，即免費贈送學生包裹專用紙箱（數量有限，送完為止），每件依紙箱大小分別收取郵資70元或100元；自備紙箱者，每件收取郵資125元，交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件，正、影本皆可，包裹上之收、寄件人姓名須與所提供之證件相同。

另為方便交寄，中華郵政說，活動期間內亦提供上門收件服務，歡迎於周一至周五（非假日）上午8時至下午5時30分電話預約收件，詳細優惠訊息請至中華郵政全球資訊網查詢，歡迎多加利用。

此外，為協助在地小農行銷，中華郵政公司說於i郵購「關懷農產行銷專區」，依時令推出當季優質農特產品，今年首度與美濃木瓜小農合作，自即日起至明年3月23日止，於i郵購推出「高雄美濃－濃農瓜情禮盒」，每盒10台斤原售價750元，產地直送優惠價只要500元（外島恕不遞送），每售出1盒即捐助10元予高雄美濃地區公益團體。

中華郵政公司表示，該次合作的木瓜小農，強調安全用藥，種植的「五溝黃」木瓜，果型明亮搶眼，果肉厚實飽滿，香甜味美，食用後唇齒留香，農作物均通過農藥檢測合格，具產銷履歷認證，且投保2,000萬元產品責任險，歡迎至i郵購關懷農產行銷專區購買或洽各地郵局代訂購。