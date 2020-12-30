低溫來襲防寒害 果農套袋、荖葉農灑防凍液

首波大陸冷氣團報到，全台低溫特報，台東縣政府因應農作恐受寒，今天通報各級農漁會加強防寒作為，尤其目前進入產季的鳳梨釋迦，呼籲農民盡可能避免枝幹及葉子不要碰水。另也有荖葉農開始噴灑防凍液，防止葉子凍傷。

農業處長許家豪表示，根據中央氣象局資料，全台最低溫將下探10度以下，今天上午啟動農漁業防寒應變小組，並立即通報9個農會和3個漁會，呼籲農漁民加強防寒作為，尤其針對鳳梨釋迦農和養蝦戶更應注意。

農委會台東區農業改良場指出，台東目前容易受寒害的經濟作物是釋迦和荖葉，寒害防治措施，荖葉部分，應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，並於寒流來襲隔日清晨，稍微噴水勿過濕，或噴灑防凍液降低霜害。

另釋迦部分，預計3周內要採收的果實，如遭遇溫度低於15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，為避免災損，鱗溝微開果實應提早採收；另田間防範措施，已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋。

許家豪說，養蝦部分，呼籲養殖業者在魚塭加蓋防風棚、加強越冬溝保溫。寒流侵襲或停滯時，水溫若低於15度應採緊急措施，例如加溫提高水溫，打氣增加溶氧，減輕蝦種死亡。