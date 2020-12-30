最有人情味的馬拉松 清大研究田中馬有這「三高」

新冠肺炎疫情席捲全球，全台體育賽事都受影響，下半年馬拉松陸續恢復舉辦，但防疫工作少不了，在後疫情時代，清華大學運動事業及政策中心團隊關心體育賽事未來發展，今年針對「田中馬拉松」進行經濟及社會效益研究，其中發現田中馬為高教育程度者最喜歡的賽事，研究受訪者有三分之一擁有碩士學位。

「疫情下的城市勳傳與商機再造」研究成果發布今天在彰化市舉行，催生田中馬的創創辦人鄭宗政說，田中馬被譽為「最有人情味的馬拉松」，2020年適逢全球疫情肆虐，報名人數雖略有小減，但整體中籤率仍只有40%，依舊是國內最難中籤的馬拉松賽事，希望透過結合學界做更客觀、系統的研究，努力朝有效益的正向發展，面對疫情未歇，未來實名制、防疫作業已成必備工作，環保永續的馬拉松也必成趨勢。