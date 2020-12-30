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最有人情味的馬拉松 清大研究田中馬有這「三高」
新冠肺炎疫情席捲全球，全台體育賽事都受影響，下半年馬拉松陸續恢復舉辦，但防疫工作少不了，在後疫情時代，清華大學運動事業及政策中心團隊關心體育賽事未來發展，今年針對「田中馬拉松」進行經濟及社會效益研究，其中發現田中馬為高教育程度者最喜歡的賽事，研究受訪者有三分之一擁有碩士學位。
「疫情下的城市勳傳與商機再造」研究成果發布今天在彰化市舉行，催生田中馬的創創辦人鄭宗政說，田中馬被譽為「最有人情味的馬拉松」，2020年適逢全球疫情肆虐，報名人數雖略有小減，但整體中籤率仍只有40%，依舊是國內最難中籤的馬拉松賽事，希望透過結合學界做更客觀、系統的研究，努力朝有效益的正向發展，面對疫情未歇，未來實名制、防疫作業已成必備工作，環保永續的馬拉松也必成趨勢。
清大運動事業及政策研究中心主任黃煜說，針對國內重要馬拉松賽事統計，田中馬有三高，除了是高教育程度者最喜歡的賽事，也堪稱彰化「全縣單日活動的經濟產值冠軍」，單日整體經濟產值為8100萬元，此外田中馬自籌與民間單位贊助之外，接受公部門補助經費有限，相較諸多賽事動輒補助上千萬，田中馬榮登公部門投資報酬率最高的的國際賽事，可謂小兵立大功。
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