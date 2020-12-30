擬妥防疫應變、縮小規模 觀光局這些跨年活動都照常辦

交通部觀光局所屬國家風景管理處主辦迎曙光或跨年音樂會活動者計有三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山·瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。觀光局說，除了日前已宣布福隆迎曙光活動取消，其他暫時照常舉行，不過要求各管理處須擬訂活動防疫應變計畫落實執行，將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則方式舉辦。

觀光局說，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處和福容大飯店福隆店共同主辦「2021福隆迎曙光活動」，基於防疫安全，日前已宣布取消在室空間舉辦的迎曙光音樂會，惟福隆景區週邊戶外遊憩設施於元旦連假期間正常開放民眾前往該區域旅遊賞景，管理處仍須按景點防疫守則落實防疫措施。

觀光局說，經召集各管理處及相關單位研議防疫事宜，其他活動依中央流行疫情指揮中心公布防疫措施尚不需停辦，但須落實指揮中心12月22日發布「因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施」，故要求各主辦管理處須擬訂活動防疫應變計畫落實執行。

觀光局說，東部海岸、阿里山、日月潭國家風景區管理處辦理迎曙光及跨年音樂會活動均屬景區內戶外空曠場地，將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫，要求落實指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食），民眾攜帶手機以利接收防疫訊息，並責成各國家風景區管理處針對轄管場域訂定防疫緊急應變計畫，因應疫情變化滾動檢討，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局說，也已發函各觀光遊樂業、旅行業、旅宿業等，要求業者應依據指揮中心相關防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，澈底落實防疫政策，守護遊客健康。