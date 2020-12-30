開第一槍！ 「抗疲勞」健康食品 小老鼠不用再被操到死

健康食品想要取得小綠人標章，才能宣稱其功效。但要拿到認證通常需透過動物實驗證明，因此屢遭動保團體批評太殘忍。衛福部食藥署終於從善如流，今天預告修正「健康食品之抗疲勞功能評估方法」草案，移除評估方法中的動物實驗。草案預告期60天，若順利通過新制將於明年3月上路，但會給予廠商兩年緩衝期。

食藥署食品組科長楊依珍表示，近年動物福利的議題受到關注，加上健康食品審議會議的專家委員也提出應修政相關評估方法，因此將「健康食品之抗疲勞功能評估方法」中的「游泳實驗」和「跑步機試驗」兩項動物實驗移除。

新草案除了將「健康食品之抗疲勞功能評估方法」的名稱修正為「健康食品之抗疲勞保健功效評估方法」，修正重點包括：一、修正現行評估方法名稱，增列次標題「針對抗運動疲勞」；二、刪除動物實驗；三、修訂體能指標及機轉指標之測定項目及檢測方法；四、修訂數據與結果之判定規範及保健功效宣稱。

楊依珍說，健康食品獲認證的功效共有13項，包括「骨質保健」、「調節血脂」、「抗疲勞」、「輔助調節血壓」等，其中「抗疲勞功效」也可透過人體做食用前後比較，評估評估方法明確，因此率先開第一槍禁用動物實驗。但有些評估方法仍需要切片等，可能還無法移除動物試驗，但會努力朝考慮試驗動物福祉的方向修正。

草案將進行為期60天的預告評論期，蒐集各界意見。楊依珍表示，若順利通過，最快明年三月可公告上路，但因有些業者可能已經展開試驗，因此給予業者兩年緩衝期，可使用人體實驗或動物實驗擇一申請認證。但未來若再使用動物實驗，則無法申請通過。

而之前國際知名女星Maggie Q透過動保人士知道我國將禁用動物實驗的消息時，曾於10月初由善待動物組織（PETA）致上感謝信和一束鮮花到食藥署。